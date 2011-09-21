Deniz Gezmiş Köprüsü'nün tabelası çalındı

T24

Hakkâri’ye 20 kilometre uzaklıkta, Zap Suyu üzerine 1969 yılında Deniz Gezmiş ve arkadaşları tarafından yapılan ve 1999 yılında bombalanarak yıkılmasının ardından geçen yıl yeniden inşa edilerek hizmete açılan ’Devrimci Gençlik Köprüsü’nün tabelası kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülerek götürüldü.Yöre halkı tarafından 'Deniz Gezmiş köprüsü' ve 'Kardeşlik Köprüsü' olarak da adlandırılan köprü, Yazar Cezmi Ersöz’ün koordinasyonunda toplanan parayla yeniden inşa edilerek geçen yılın Ekim ayında sanatçılar, aydınlar, Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversitelerden gelen öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla yeniden açılmıştı.Devrimci Gençlik Köprüsü’nün açılışından 1 yıl geçmeden tabelası yerinden sökülerek götürüldü. Tabelanın götürülmesi tepkiye neden oldu.Köprü tabelasının çalınmasının Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına büyük bir saygısızlık olduğu belirtildi.