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Yaşam

''DENİZ GEZMİŞ KÖPRÜSÜ'' YENİDEN İNŞA EDİLDİ HAKKARİ (A.A)

02 Ekim 2010 12:12

-''DENİZ GEZMİŞ KÖPRÜSÜ'' YENİDEN İNŞA EDİLDİ HAKKARİ (A.A) - 02.10.2010 - Zap Suyu üzerinde 1969 yılında Deniz Gezmiş ve arkadaşları tarafından yapılan köprü, ''Barışa Köprü Ol'' projesi kapsamında yeniden inşa edildi. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta Van-Hakkari karayolu üzerinde 1969 yılında Deniz Gezmiş ve arkadaşları tarafından yaptırılan ve bir süre önce sanatçıların hazırladığı ''Barışa Köprü Ol'' projesi çerçevesinde, yeniden inşa edilen köprünün açılışı için tören düzenlendi. Törene katılan BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, Hakkari ve ülke adına önemli bir güne tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, ''Hakkari halkına bu sevinci yaşatan düşünceye, emeğe ve bunun aktörlerine selam olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' dedi. Yazar Cezmi Ersöz ise yaptığı konuşmada, köprünün Türk ve Kürt sanatçıları, aydınları, emekçileri, sivil toplum örgütleri ve öğrencilerinin birlikte inşa ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Bu köprü bizim evladımız, onurumuz, gururumuz, geçmişimiz ve geleceğimizdir.  Birazdan Türkiye'nin dört bir tarafından gelen üniversite öğrencileri bir barış zinciri oluşturacak. Her öğrenci, Türkiye'deki bir şehri temsil edecek. Bu öğrencilerimiz el ele verecek. Vasiyetim, mezarımın bu köprünün ayaklarından birine yapılmasıdır.'' Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu da köprünün fiziki anlamda çok kişiye hizmet etmediğini, ancak manevi değerinin büyük olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Milletvekili Geylani ile yazar Ersöz ve davetliler, köprünün açılışını yaptı. Davetliler daha sonra köprüden Zap vadisine geçerek, geri döndü.  Törende, 81 ili temsilen gelen üniversite öğrencilerinin alkışlarla karşılandı.

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