Deniz Gezmiş anmasına dava

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 36'ncı yıldönümü nedeniyle, Yurtsever Cephe Muğla İnisiyatifi tarafından 6 Mayıs'ta Muğla Nazım Kültürevi'nde düzenlenen anma etkinliği davalık oldu.



Yursever Cephe Bodrum Sözcüsü Ayhan Karahan ve üniversite öğrencisi Ekin Yağmur Yılmaz hakkında, 'suç ve suçluyu övmek', 'yasaya aykırı toplantı düzenlemek' suçlarından 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



68 kuşağının öğrenci liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 36'ncı yıldönümü nedeniyle, Yurtsever Cephe Muğla İnisiyatifi tarafından 6 Mayıs'ta Muğla Nazım Kültürevi'nde düzenlenen ve yaklaşık 35 kişinin katıldığı anma etkinliği davalık oldu. Yurtsever Cephe Sözcüsü 45 yaşındaki Ayhan Karahan ve yardımcısı Muğla Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 20 yaşındaki 20 yaşındaki Ekin Yağmur Yılmaz hakkında, 'suç ve suçluyu övmek', 'yasaya aykırı toplantı düzenlemek' suçlarını içeren Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 28/1, TCK 251/1 ve TCK 53. maddelerinden Muğla 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Muğla Cumhuriyet Savcısı Şenol Çuğun tarafından hazırlanan iddianamede, Karahan ve Yılmaz hakkında, 28/1'den 18 aydan 3 yıla kadar hapis, ayrıca adli para cezası, 251/1'den de 2 yıla kadar hapis cezası istendi.



'DENİZLER HİÇBİR ZAMAN SUÇLU OLMADI'



Davanın hiçbir hukuki dayanağı bulunmadığını ve tamamen siyasi olduğunu savunan Yurtsever Cephe Bodrum Sözcüsü Ayhan Karahan, "Deniz, Yusuf, Hüseyin ve diğerleri hiçbir zaman suçlu olmadı. Asıl suçlular, ülkede bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesi olan bu yurtsever gençleri idama götürenlerdir, emperyalizmin işbirlikçileridir. Bunca yıl sonra, halen Denizlerin ismine bile tahammül edemeyenler var" diye konuştu. Karahan, şöyle devam etti:



"Susurluğun her yıldönümünde Abdullah Çatlı'yı mezarı başında kahramanlar gibi ananlar böyle bir dava ile karşı karşıya kalmıyorlar. Holiganlar trübünlerde 'Hepimiz Ogün Samastız' yazılı bandanalar bağladığında polis onları alkışlıyor. Adnan Menderes de idam edildi. Ama iktidar partisi 'Menderes'in izindeyiz' manifestosu yayınlıyor. Hiçbir işlem yok. Hangi derneğe, partiye kendi binasındaki kapalı toplantısından dolayı dava açılmıştır. Bu davanın hiçbir hukuki niteliği bulunmamaktadır. Tamamen siyasal içerik taşımaktadır. Bizler zaten bu siyasallaşmanın açığa çıkmasını talep ediyorduk. Muğla 2'nci Asliye Ceza Mahkemesine işimizi kolaylaştırdığı için teşekkür ediyoruz. Deniz Feneri vurgunu yolsuzlukları açığa çıkmasın diye bizim Denizlerimize saldırıyorlar. Emperyalistler rahatsız oluyor diye yurtseverliğimizden, işbirlikçileri rahatsız oluyor diye de Deniz olmaktan vazgeçmeyeceğiz."



Davanın, etkinliğin olduğu gün Nazım Kültürevi'ne girmek isteyen polisleri içeri almadıkları gerekçesiyle, Muğla Emniyet Müdürlüğü'nün savcılığa yaptığı suç duyurusu sonucu açıldığını anlatan Ayhan Karahan, Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 20 Kasım 2008'de ilk duruşması görülecek davada, Yurtsever Cephe'ye CHP, SHP, TKP ve ÖDP'nin destek vereceğini, Muğla Adliyesi önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu.



