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Kültür-Sanat

Deniz Gamze Ergüven'in 'Mustang'i Saraybosna'dan ödülle döndü

Mustang 21. Saraybosna Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi kadın oyuncu ödüllerinin sahibi oldu

23 Ağustos 2015 21:09

Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Fransız-Alman-Türk ortak yapımı 'Mustang', 21. Saraybosna Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi kadın oyuncu ödüllerini kazandı.

Radikal'de yer alan habere göre, Saraybosna’da dün gece düzenlenen ödül töreniyle sona eren Balkanlar'ın prestijli sinema etkinliği 21. Saraybosna Film Festivali'nin galibi Deniz Gamze Ergüven‘in yönettiği Fransız-Alman-Türk ortak yapımı 'Mustang' oldu. Kadın olma yolunda ilerleyen beş kız kardeşin öyküsünü anlatan 'Mustang', festivalde en iyi film ödülünün yanı sıra beş genç oyuncuna Güneş Şensoy, Doga Doğuşlu, Tuğba Sunguroğlu, Elit İşcan ve İlayda Akdoğan en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırdı.
Geçen mayıs ayında dünya prömiyerinin yapıldığı Cannes Film Festivali'nde de övgü alan 'Mustang', bir Karadeniz kentinde geçiyor ve kadın olma yolunda ilerleyen beş kız kardeşin (küçükten büyüğe Lale, Nur, Ece, Selma ve Sonay) öyküsünü anlatıyor.

Kız kardeşlerin, erkeklerle oynadıkları masum oyunun kasaba halkı tarafından “edepsizlik” olarak yorumlanmasının ardından, maruz kaldıkları toplum baskısına karşı kararlı dayanışmasını konu alan film, Saraybosna’da büyük beğeni topladı.
Ziya Demirel'in kısa filmi 'Salı' ise festivalin kısa film yarışmasında mansiyon ödülü kazandı.

Saraybosna'da iki yol önce de Erol Mintaş'ın yönettiği 'Annemin Şarkısı' en iyi film seçilmişti.

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