-DENİZ FENERLERİ 3G'Lİ OLDU ÇANAKKALE (A.A) - 17.10.2010 - Dilinden sadece denizcilerin anladığı, çağlar boyunca ışıklarıyla yol göstererek karanlık gecelerde denizcilerin yol arkadaşı olan deniz fenerleri, teknolojiye ayak uydurarak 3G'li sisteme geçti. Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürü İsmail Durgun, yaptığı açıklamada, fenerciliğin eskiden babadan oğula geçtiğini anımsattı. Deniz fenerlerinde 3G teknolojisine geçildiğini ve artık uzaktan kumanda ve remot kontrol gibi sistemlerin birlikte kullanıldığını ve fenerlerin merkezi sistemle kontrol edildiğini belirten Durgun, fenercilerin artık fenerin başında beklemediğini bildirdi. Durgun, şöyle dedi: ''Fenerciler büyük bir külfetten kurtuldu. Fenerlerimizin kontrolü merkezi Kepez'de bulunan baş teknisyenlik binamızda yapılmakta. Orada, hangi fenerde arıza var, fenerin ampulü mü patlamış, aküsündeki enerji mi yetersiz, onu baş teknisyenliğimizdeki merkezden görebiliyorlar. Hatta son teknolojik sistem olan 3G'li sistemde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz İstanbul'dan, Türkiye'nin bu sisteme dahil olan fenerleri görebiliyor. Oradan uyarılarak, fenerdeki arıza giderilmeye çalışıyor. Merkezle iletişim GSM kanalıyla yapılıyor. Her seyir yardımcısının üzerinde bulunan GPS ile o anki koordinatları sürekli kontrol altındadır.'' Fenerlerin daha önceden betonarme kuleler şeklinde olduğunu hatırlatan Durgun, bunun değiştiğini ve artık sactan kuleler yaptıklarını kaydetti. -BÖLGEMİZDE 74 SEYİR YARDIMCIMIZ VAR- Çanakkale Boğazı Bölgesi'nde 74 seyir yardımcısı cihazın bulunduğunu ifade eden Durgun, başında fenerci bekleyen fenerlerin artık neredeyse kalmadığını belirtti. Şu anda Gelibolu'da böyle bir fenerin olduğunu, onu da yakında yeni sisteme alacaklarını bildiren Durgun, ''Fenerlerimizin başlarında fenerci bulunmasına gerek kalmadı. Babadan oğula geçen uygulama da artık olmayacak, şu anda da yok zaten'' dedi. Yaşanan teknolojik gelişmelerle fenerlerin bütünleştiğini ve verilen hizmetlerin daha kaliteli ve kapsamlı olduğunu anlatan Durgun, şöyle konuştu: ''Fenerlerin arızası olduğunda biz merkezden görerek bunlara müdahale ediyoruz. Aylık olarak da her birini kontrol ediyoruz. Her ay her fenere gidiyoruz. Fenerler deniz trafiğinin olmazsa olmazıdır. Onlar da teknolojik gelişmelerle gelişiyorlar. Fenerlerin başında bekleyen fenerciler yok artık. Hepsini Kepez'de bulunan baş teknisyenlik merkezimizden takip ediyoruz. Bölgemizde 74 adet fenerimiz yani seyir yardımcısı cihazımız var.'' Fenerlerin ışıklarının farklı anlamlarının olduğunu ve bunu gemicilerin bildiğini ifade eden Durgun, Türk ve dünya denizciliğinde her fener değiştiğinde veya yeni bir fener tesisi yapıldığında bunun hemen bildirildiğini, haritalar üzerinde de o fenerin işaretlendiğini vurgulayarak ''Bazıları fenerlere dışarıdan baktığı zaman onları nostaljik olarak görür ve öyle değerlendirir. Ama denizciler için fenerler karadaki trafik levhaları gibi yön gösterir'' diye konuştu. Durgun, fenerlerin yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) ve Türk Radyo kanalının da denizcilere yol gösterdiğini sözlerine ekledi.