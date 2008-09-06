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Politika

Deniz Feneri'ne stand yok

Deniz Feneri Derneğinin, Aydın'daki standının, ulusal basında çıkan haberler dolayısıyla kaldırıldığı iddia edildi

06 Eylül 2008 03:00

Deniz Feneri Derneğinin, Aydın'daki standının, ulusal basında çıkan haberler dolayısıyla kaldırıldığı iddia edildi.
Deniz Feneri Derneği Aydın Ramazan Çalışmaları Sorumlusu Evren Yıldırım, gazetecilere, Deniz Feneri Derneği Kurumsal İletişim Bölümünün Aydın Belediyesine 8 Ağustos tarihinde dilekçe ile başvurarak, 01-30 Eylül tarihleri arasında, Atatürk Parkı önünde bağış ve reklam için stant açma izni istediğini belirtti.
Aydın Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kozacıoğlu'nun imzası ile 13 Ağustosta gelen cevap yazısı ile stant açma iznini aldıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"1 Eylül tarihinde Atatürk Parkı önünde standımızı açtık. Hiçbir sorun olmadan bağışlarımızı topladık, reklamlarımızı yaptık. Dün 15.00 sıralarında standımıza gelen Aydın Belediyesi Zabıta ekipleri, standı Gençlik Caddesi'ne kaldırmamızı istediler. Biz de İzmir'den aracımızı çağırarak, standı Gençlik Caddesi'ne taşıdık. Ancak, standı daha kurmadan zabıta ekipleri yine gelerek,
standı buraya ya da Aydın'da başka bir yere kuramayacağımızı söylediler. Gerekçesini sorduğumuzda, ulusal basında son dönemde çıkan haberlerden dolayı Belediye Başkanının stant açılmasını sakıncalı gördüğünü ifade ederek, iznimizin iptal edildiğini sözlü olarak bildirdiler."

-MAKSATLI BİR OLAY DEĞİL-

Aydın Belediye Başkanı İlhami Ortekin de Aydın'da bu tür reklam, tanıtım ve bağış stantları için en fazla 3-4 günlüğüne izin verdiklerini ifade ederek, bir aylık stant izninin adil olmayacağını söyledi.
İzni veren Belediye Başkan Yardımcısının hatalı karar verdiğini belirten Ortekin, "Standın kaldırılması maksatlı olarak yapılmış bir olay değil. Aydın'da bugüne kadar herkese eşit olarak davrandık. Bu olayda da eşitliğin bozulmaması için böyle bir karar aldık" şeklinde konuştu.
Ortekin, ulusal basında çıkan haberler nedeniyle stant açılmasını sakıncalı gördüğü yönünde bir ifadesinin de olmadığını açıkladı. 

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