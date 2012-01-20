Deniz Feneri'nden 'bitkisel hayata'

T24 - Deniz Feneri savcılığından alınan Nadi Türkarslan ve Abdulvahap Yaren'in basın soruşturma bürosundaki görevlerine de son verildi. Daha pasif bir birime atanan iki savcı, bitki çeşitlerine ait islahatçı haklarının korunması gibi konular üzerinde çalışmalar yapacak.



Savcıların görevden alınmadan önce Almanya ziyaretlerinde çekilen bir fotoğrafı. Soldan sağa Mehmet Tamöz, Abdulvahap Yaren ve Nadi Türkarslan.





ntvmsnbc'nin haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş' in kararı ile üç yıl boyunca Deniz Feneri soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcıları Nadi Türkarslan ve Abdulvahap Yaren başka bir birimde görevlendirildi.



Savcılar Türkarslan ve Yaren, artık Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu’nda görev yapacaklar.



Markaların ve bitki çeşitlerine ait islahatçı haklarının korunması, endüstriyel tasarımların korunması hakkında işlenen suçları araştıracaklar.



Deniz Feneri sanıklarının başvurusu üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu evrakta tahrifat ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla iki savcı hakkında soruşturma başlatmıştı.



Bu soruşturma tamamlanmadan Türkarslan ve Yaren, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kuriş'in kararı ile Deniz Feneri soruşturmasından da alınmıştı.