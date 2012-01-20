T24 LogoT24 Logo
Gündem

Deniz Feneri'nden 'bitkisel hayata'

Deniz Feneri savcılığından el çektirilen Nadi Türkarslan ve Abdulvahap Yaren'in basın soruşturma bürosundaki görevlerine de son verildi.

20 Ocak 2012 02:00

T24 - Deniz Feneri savcılığından alınan Nadi Türkarslan ve Abdulvahap Yaren'in basın soruşturma bürosundaki görevlerine de son verildi. Daha pasif bir birime atanan iki savcı, bitki çeşitlerine ait islahatçı haklarının korunması gibi konular üzerinde çalışmalar yapacak.


Savcıların görevden alınmadan önce Almanya ziyaretlerinde çekilen bir fotoğrafı. Soldan sağa Mehmet Tamöz, Abdulvahap Yaren ve Nadi Türkarslan.


ntvmsnbc'nin haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş' in kararı ile üç yıl boyunca Deniz Feneri soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcıları Nadi Türkarslan ve Abdulvahap Yaren başka bir birimde görevlendirildi.


Savcılar Türkarslan ve Yaren, artık Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu’nda görev yapacaklar.


Markaların ve bitki çeşitlerine ait islahatçı haklarının korunması, endüstriyel tasarımların korunması hakkında işlenen suçları araştıracaklar.


Deniz Feneri sanıklarının başvurusu üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu evrakta tahrifat ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla iki savcı hakkında soruşturma başlatmıştı.


Bu soruşturma tamamlanmadan Türkarslan ve Yaren, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kuriş'in kararı ile Deniz Feneri soruşturmasından da alınmıştı.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24