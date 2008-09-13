Deniz Feneri’ndeki AKP bağı



İstanbul İl Genel Meclisi’nin AKP’li üyesiyken Erdoğan’ın istemiyle Siirt Belediye Başkan Yardımcılığı’na getirilen Nurettin Ertemel derneğin kurucuları arasında



Almanya’da yolsuzluk nedeniyle yargılaması yapılan Deniz Feneri Derneği’nden 6 milyon 940 bin Avro yardım alan Türkiye’deki Deniz Feneri’nin kurucularından Nurettin Ertemel’in İstanbul İl Genel Meclisi’nde AKP’den üyelik yaptığı saptandı. Ertemel’in daha sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın istemi üzerine AKP’li Siirt Belediyesi’nde başkan yardımcılığına getirildiği anlaşıldı.



Deniz Feneri Derneği’nin Türkiye ayağı AKP’ye kadar uzandı. Geçen yıllarda Fatih Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Nurettin Ertemel, Deniz Feneri Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Ertemel Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan Nurettin Ertemel, İstanbul İl Genel Meclisi’nde AKP’li üye olarak görev yaptı. Nurettin Ertemel, bir süre sonra ise Başbakan Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle Siirt Belediye Başkan Yardımcılığı’na getirilmişti.



Bu dönemde, AKP’li meclis üyelerince de gündeme getirilen ve AKP milletvekili Egemen Bağış’ın adının karıştığı çöp toplama işinin ihalesindeki yolsuzluk iddialarında Ertemel’in de adı geçmişti. Bunun üzerine 2006 yılında eşinin memleketi Siirt’e giden Tayyip Erdoğan, “2.5 yılda Siirt ne haldeydi, son 2 ayda ne hale geldi görüyorsunuz. Nurettin Bey belki sizin yapamadığınızı yapacaktır” diyerek, Nurettin Ertemel’e sahip çıkmıştı.



Ertemel aynı zamanda Almanya’da yargılaması yapılan Deniz Feneri Derneği’nden 6 milyon 940 bin Avro yardım alan Türkiye’deki Deniz Feneri’nin kurucuları arasındaydı. Erdoğan siyasi yasağı nedeniyle seçime girememiş, ancak partisi iktidara geldikten sonra yapılan yasal ve anayasal değişikliklerin ardından milletvekilliği yolu açılmıştı. Bunun üzerine de Siirt’ten milletvekili seçilen Mervan Gül istifa ederek yerini Erdoğan’a bırakmıştı. Bir sonraki yerel seçimlerde de Erdoğan, Mervan Gül’ü Siirt belediye başkan adayı yapmış ve Gül bu göreve seçilmişti.



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Türkiye’deki Deniz Feneri Derneği yöneticisi İbrahim Altan, Kanal 7 ile derneklerinin hiçbir bağının olmadığını açıklamasına karşın Deniz Feneri’nin ilk kurucuları arasında yer alan ve kendisini “şair-sunucu-TV program yapımcısı” olarak tanımlayan Uğur Arslan Kanal 7’de “Deniz Feneri” programını sürdürürken, büyük ilgi üzerine 1988 yılında “Deniz Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”nin kurucuları arasında yer aldı. Uğur Arslan aynı zamanda derneğin yönetim kurulu başkanlığını da üstlendi. (Cumhuriyet)

