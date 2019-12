Deniz Feneri'nde itiraf: Akman kuryelik yaptı

Topladığı bağış paralarını buharlaştıran Deniz Feneri davasına Frankfurt Eyalet Yüksek Bölgesel Mahkemesi’nde devam edildi. Deniz Feneri ve şirketlerinin muhasebecisi Firdevsi Ermiş, Beyaz Holding ile Almanya’da kurulan Weiss GmbH arasında para transferleri yapıldığını, Zahid Akman ve diğer 5 ortağa ayda 32’şer bin Euro ödendiğini, ayrıca bizzat Akman’a elden ’büyük miktarlarda paralar verildiğini’ söyledi.



ALMANYA’da Deniz Feneri Derneği ile ilgili olarak Frankfurt Eyalet Yüksek Bölgesel Mahkemesi’nde önceki gün başlayan davaya dün devam edildi. Dünkü duruşmada Deniz Feneri ve onun uzantısında kurulan şirketlerin resmi ve gayri resmi muhasebesini tuttuğunu belirten Firdevsi Ermiş ve Deniz Feneri şirketi içinde bütün işlere koşturulduğunu belirten Mehmet Taşkan mahkeme heyetinin sorularını yanıtladılar.



Yargıcın, "Deniz Feneri Derneği’nin gelirleri ile Kanal 7’yi finanse ettiğinizi anlıyorum. Şirketin ayakta duracak gücü olmadığı için bağış paraları burada kullanılmış. Kanal 7, Media GmbH ve Yeni Şafak birer medya kuruluşu. Her medya kuruluşunun güttüğü bir amaç vardır. Bunları politik olarak ne gibi amaçları vardı" sorusunu Ermiş, "Kimseyi vebal altında bırakmak istemem. Tutucu kesime denilebilir. " diyerek cavaplandırdı. Ermiş, Deniz Feneri ve bağışlardan elde edilen gelirlerle kurulan şirketlerin muhasebesini tuttuğunu belirterek, "Bir resmi muhasebe, bir de gayri resmi muhasebe tutuluyordu. Gayri resmi muhasebe için Mehmet Gürhan’dan talimat alıyor, onun direktiflerinde çalışıyordum" dedi.



Weiss paravan



Ermiş, şirketler arasında bulunan Weiss GmbH (Beyaz GmbH) şirketinin ne iş yaptığını bilmediğini, bu şirketin paravan bir şirket olarak kurulduğunu sözlerine ekledi. Ermiş, şöyle konuştu: "Türkiye’de Beyaz Holding vardı. Almanya’da da Weiss GmbH kuruldu. Bu iki şirket arasında para transferleri vardı. Ama Beyaz Holding’i bilmem ben. Aralarında ne kadar para alışverişi yapıldığını da bilmiyorum, çünkü oranın muhasebesini ben yapmadım. Resmi olarak Weiss Şirketi bir faaliyette bulunmuyordu. Tek yaptığı faaliyet Almanya’da gayrimenkul satın alarak, bu alanda yatırım yapmaktı."



Reklamlar Türkiye’den



Zahid Akman, Mustafa Çelik, İsmail Karahan, Mehmet Gürhan ve Zekeriya Karahan, genelde Almanya’da kurulan Euro 7, Atlas, Weiss GmbH gibi şirketlerin ortakları olduğunu dile getiren Ermiş, "Zahid Akman, bir süre önce bütün görevlerinden resmi olarak ayrıldı. Ancak sadece resmiyette ayrıldı, gayri resmi olarak ortak olmaya devam ediyor. Euro 7 ve Atlas şirketleri için bu beş kişiye 32’şer bin Euro’luk ödeme yapılıyordu. Büyük miktarlarda bazı paralar da bizzat Zahid Akman’a elden teslim edildi" diye konuştu. Firdevsi Ermiş, Almanya’daki Deniz Feneri Derneği için reklamların Türkiye’deki Deniz Feneri şirketi tarafından hazırlandığını da söyledi. Mahkeme heyetinin, "Kayıtlarda 21 bin üzerinde kişinin bağışta bulunduğu belirlendi. Bu rakam doğru mu?" sorusunu da Ermiş, "Daha fazladır. Yardım amacıyla toplanan paraların yüzde 40 ile 60’ı kurulan şirketlerde kullanıldı" diyerek yanıtladı.



Beyaz Holding’in ilginç künyesi



YARDIMA muhtaç insanlar için yardım toplayan bir kuruluş olarak bilinen Deniz Feneri Derneği’nin Almanya’da adı geçen Weiss GmbH şirketi ile Beyaz Holding’in para transferleri dikkat çekiyor. İstanbul Eyüp merkezli Beyaz Holding bünyesinde bulunan şirketler ve yönetim yapısı da oldukça ilginç. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Kanal 7’nin de patronu olan Zekeriya Karaman’ın yaptığı Beyaz Holding, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de önemli projelerinin ihalelerini almasıyla biliniyor.



Akman hisselerini devretti



Beyaz Holding, eğitim, yayıncılık ve organizasyon alanlarında faaliyet gösteriyor. 23 Eylül 1998’de kurulan ve RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın da kurucusu olduğu Beyaz İletişim A.Ş.’yi de içinde bulunduran şirkette Akman, hisselerini Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan’a devretti. Beyaz İletişim ise şu an Haber 7 ve İstanbul’un Sesi Radyosu ile faaliyetlerini sürdürüyor. Yine aynı holdingin çatısı altında bulunan Nokta Elektronik Medya, bünyesinde birçok internet sitesi yer alıyor. Haber7.com, rotahaber.com, cafesiyaset.com ve Newstime7.com bu şirkette faaliyet gösteren adreslerden birkaçı.



Belediye projeleri



Beyaz Holding tüm bunların yanı sıra belediyelerin birçok önemli projelerine de imza atıyor. Holdinge bağlı şirketler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi okuma-yazma kursları ve İstanbul Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları Projesi gibi birçok önemli projeyi gerçekleştirmiş.



Kanal 7’nin yönetim kadrosu



Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman



Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan



Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çelik



Beyaz Holding yönetimi



Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman.



Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik.



Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Karahan.



Yönetim Krulu Üyesi Mehmet Gürhan



Karaman’ın yönetim kurulu üyesi ve ortağı olduğu bazı şirketler



Yeni Dünya İletişim Anonim Şirketi



Yurt İletişim ve Haber Ajansı Ticaret Anonim Şirketi



Mepa Medya Anonim Şirketi



Hayat Görsel Yayıncılık Anonim Şirketi



’Gizli kasa’ Weiss GmbH



DENİZ Feneri içinde birçok görevde bulunduğunu, ama asıl görevinin kurulan Atlas GMBH’da pazarlamacılık olduğunu belirten diğer sanık Mehmet Taşkan ise, toplanan paralarla Litvanya’dan ’Baltık Christina’ adlı gemiyi aldıklarını söyledi. Gemiyi 500 bin Euro kár amacıyla satın aldıklarını belirten Taşkan, para transferleri ile ilgili olarak şunları söyledi:



Elden 200 bin Euro



"Türkiye’ye sadece bir defa 200 bin euro para götürdüm, Kanal 7 binası 3. katında doğrudan yöneticiye teslim ettim. Bunun dışında Azerbaycan’da bir yardım aksiyonunda görev aldım. Bütün yardım çalışmaları kameralara çekiliyordu. Kamera olmayınca fotoğraflanıyordu. Gemi işiyle Mehmet Gürhan’ın talimatı üzerine ilgilendik. O bu işe, ’Hurdası bile 1,5 milyon Euro eder, zihniyetiyle atıldı. Ancak gemi işinden beklenen elde edilemedi. Gürhan ile Viyana’da 100 öğrencinin barınacağı bir yurt alımı için de çalıştım. Deniz Feneri ve ve diğer şirketlerde her iş için kullanıldım."



Kızılhaç’tan mal kaçırma



Yargıç Dr. Müller, bu ifadeler üzerine, "Anlaşılan dernek işleri ile şirket ilişkileri arasında bir ayrım yapılmamış" yorumunda bulundu. Taşkan bunun üzerine, Weiss GmbH’nin Deniz Feneri Derneği’nin adeta gizli kasası olduğunu belirterek, "Dernek olarak mal edinemiyorsunuz. Weiss şirketi bunun için kullanıldı. Amaç Deniz Feneri Derneği’nin bir şekilde kapatılması durumunda mal varlığınının Kızılhaç’a devredilmesinin önlenmesiydi" dedi.



Kurulan şirket Yeni Şafak oldu



DENİZ Feneri Derneği’nin tüzüğünde yer alan bir madde nedeniyle, yöneticilerin ayrı ayrı şirketler kurdukları ortaya çıktı. "Deniz Feneri Derneği’nin kapatılması, feshedilmesi veya yasaklanması halinde, sahip olduğu malvarlığı Alman Kızılhaç Örgütü’ne devredilir" şeklindeki madde yüzünden yöneticilerin "Weiss" şirketini kurduğu belirtildi. Şirketlerin muhasebecisi Firdevsi Ermiş, ayrıca, European Consulting şirketi kurulduğunu ve sonra bu şirketin ’Yeni Şafak’ olduğunu anlatarak, "Yeni Şafak Gazetesi’nin Almanya’da çıkartılabilmesi için kurulan bir şirketti bu. Gazete basıldı ve dağıtıldı. 1 yıl kadar sonra kapatıldı" diye konuştu.