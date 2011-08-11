Deniz Feneri'nde 4 tutuklama istemi

T24 - Deniz Feneri e.V. soruşturması kapsamında Ahmet Coşar serbest bırakıldı. 4 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki “Deniz Feneri e.V.” bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarınca sorguları tamamlanan zanlılardan Ahmet C. serbest bırakılırken, diğer zanlılar İzzet K, Hakkı S, Nurgül G. ve Mehmet Sıddık B'nin, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilmelerine karar verildi.
Zanlılar, Nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkartılacak.