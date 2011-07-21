Deniz Feneri tutuklularının tahliye talebine red!

T24- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında tutuklanan 5 kişinin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.



Savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesi’nde tutuklanan Zahid Akman ile Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan, Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik ile geçen cumartesi nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanan Ali Solak'ın avukatları, müvekkillerinin tutukluluklarına itirazda bulunmuştu.



Edinilen bilgiye göre, itiraz Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlandı. Mahkeme, itirazın reddine karar verdi.



Mahkemenin, şüphelilerin ''suç işlediklerine dair kuvvetli delillerin bulunması'' ile ''delil karartma ihtimallerini'' ret kararının gerekçesi olarak gösterdiği bildirildi.



Bu arada, soruşturmanın ilk dalgasında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakılan Kanal 7 Finans Müdürü Erdoğan Kara'nın serbest bırakılmasına savcıların yaptığı itirazın da aynı mahkemece reddedildiği öğrenildi.