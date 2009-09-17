Deniz Feneri reklama başladı

Bağış yolsuzluğu yapılan Deniz Feneri e.V. ile ilişkisi bulunmadığını ileri süren Türkiye’deki Deniz Feneri Derneği’nin Avrupa’daki reklamında bir kız çocuğu gazeteleri yırtarken, “Fenerime çamur atma. Siz kime inanacaksınız?” diyor.

Almanya tarihine “en büyük bağış skandalı” olarak geçen Deniz Feneri e.V. davasıyla ilgili soruşturma Türkiye’de sürerken, Deniz Feneri Derneği Avrupa’da bağış toplama girişimlerini artırdı.

Almanya’da geçen yıl karara bağlanan ve tüm sanıklarının mahkûmiyetine, derneğin faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verilen Deniz Feneri e.V davasının ardından bu kez Türkiye’de faaliyet gösteren Deniz Feneri Derneği Avrupa’da atağa kalktı. Özel olarak bastırılan Deniz Feneri tanıtım dergisini Almanya’daki camilere ve Türklerin adreslerine gönderen dernek, son olarak televizyonları da devreye soktu. ATV ve Samanyolu televizyonunun Avrupa yayınlarına reklam veren Deniz Feneri Derneği, Türkleri bağış yapmaya çağırdı.

‘Kime inanacaksınız’

Reklamda, derneğin Türkiye’deki telefon numarası ile internet adresi de verildi. Reklamda, “Fenerime çamur atma” deniliyor ve bir kız çocuğunun fenerin camlarındaki gazete kâğıtlarını yırtması ekrana getirilip, “Siz kime inanacaksınız?” sözleri yayımlanıyor.

Alman emniyeti, Deniz Feneri’nin Almanya’daki bu bağış toplama girişimlerinden haberdar olunduğunu, ancak, derneğin Türkiye’de olması ve toplanan bağış hesap numaralarının da Türkiye’de bulunması nedeniyle bir girişimde bulunulmadığını açıkladı.

Almanya’da Deniz Feneri e.V ikinci dalga soruşturması da devam ederken beş kişi hakkında dava açılması bekleniyor.

Posta kutularında

Deniz Feneri Derneği’nin ramazanın başında Almanya’daki Türklere ve camilere gönderdikleri 16 sayfalık özel “Deniz Feneri” dergisinde, derneğin iftira ve linç kampanyasıyla karşı karşıya olduğu iddia ediliyor.



Almanya’dan “Postfach 2003, 36272 Niederaula” isimli bir posta kutusunun adres gösterildiği dergide, Deniz Feneri’nin 10 yılda 2.5 milyon ihtiyaç sahibine 500 milyon TL tutarında yardım yaptığı belirtiliyor. Dergide, medyanın saldırısına uğradıkları ve Deniz Baykal’ın mahkemeye verildiği açıklanıyor. Deniz Feneri e.V ile bir ilgileri olmadığı, yalnızca 7 milyon 40 bin euro bağış alındığı belirtilen dergide, bağışların daralmasından da şikâyet edilerek şunlar belirtiliyor: “Deniz Feneri e.V davasının başladığı 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren Mayıs 2009 sonuna kadar 100 bin kişi bağış yaptı. Biz sürekli denetlenen şeffaf bir derneğiz. Son 2 yıl içinde 2 denetim geçirdik. Suçlu olmadığımız halde, yargısız infaz yapıldı.”