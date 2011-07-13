Deniz Feneri ifadelerinde 'taşınmaz'lar karışmış

T24- Savcılığa göre Deniz Feneri sanıkları "yardım paralarıyla alınan taşınmazlar"da tutarsız konuştu. Eski RTÜK Başkanı Zahid Akman ifadesini düzeltti.











Dört kişinin tutuklandığı Deniz Feneri soruşturmasında, şüphelilerin yardım paralarıyla yurtdışında satın alındığı belirlenen taşınmazlar konusunda farklı ifadeler verdiği ortaya çıktı. Eski RTÜK Başkanı Zahid Akman savcılıktaki ifadesini mahkemedeki sorgusu sırasında düzeltmek istedi.

Deniz Feneri soruşturması kapsamında Zahid Akman, Kanal 7 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ile kanal yöneticileri Mustafa Çelik ve İsmail Karahan, pazar gecesi ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik’ suçlarından tutuklanmıştı. Şüphelileri sorgulayan Ankara Başsavcılığı, tutuklama istemiyle mahkemeye gönderdiği sevk yazısında çarpıcı tespitlerde bulundu. Savcılık, şüphelilerin Almanya’da kurdukları Weiss GmbH şirketi aracılığıyla Almanya’nın Frankfurt şehrinde üç ve Avusturya’da bir taşınmaz aldıklarını belirterek “Viyana Kreitnergasse No: 4/6 adresindeki binanın Deniz Feneri e.V’nin parasıyla alındığı, Rüsselsheim adresindeki altı dairenin yine Deniz Feneri e.V’nin parasıyla alındığı, Adam Opel Strasse adresindeki taşınmazın satın alma taksitlerinin ve onarım giderlerinin Deniz Feneri e.V parasından karşılandığı, bu taşınmazda Alman adli makamlarınca arama yapılıp bir kısım delillerin elde edildiği ve içinde Deniz Feneri e.V’nin de faaliyet gösterdiği bina olduğu anlaşılmaktadır” denildi.

Savcılık, şüphelilerin bu taşınmazlara ilişkin çelişkili beyanlarda bulunduğuna şöyle dikkat çekti:

Akman’ın ifadesi

“Şüphelilerden Zahid Akman beyanında, Rüsselsheim adresindeki 6 dairenin Assplan isimli şirketten takas yoluyla alındığını ve Weiss’in olduğunu, ancak Adam Opel Strasse’deki binanın Deniz Feneri’nin malı olduğunu hatta esasen Kanal 7’nin burada kiracı olduğunu söyledi.

Karahan’ın ifadesi

Şüphelilerden İsmail Karahan ise taşınmazların, Weiss tarafından sermaye, gelir ya da banka kredisi yoluyla satın alındığını ve Weiss’a ait olduğunu ifade etmiştir.

Şüphelilerden Mustafa Çelik ve Zekeriya Karaman ise Almanya’daki soruşturma sonrasında Rüsselsheim, Ferdinand Porsche ve Viyana’daki taşınmazların Weiss adına nasıl alındığına tam olarak kanaat getirmedikleri, bu nedenle bu taşınmazların Deniz Feneri e.V kayyumuna protokolle devrettikleri, ancak Adam Opel Strasse’deki taşınmazın örgüt kuranların ortağı olduğu, Weiss GmbH’a ait olduğu yönünde beyanda bulunmuşlardır. Bunların sonucunda örgüt kuran şüphelilerin, ortakları oldukları şirketlerin taşınmazlarının hangisi olduğu ve ne şekilde edinildiği yönünde tutarsız ifadelerde bulunmuşlardır.”

Satmak istediler

Savcılık yazısında Zekeriya Karaman ve Mustafa Çelik’in üç binayı kayyuma devrettiklerini ifade ettiklerini de vurgulayarak, devirden evvel Viyana’daki binanın 2007 sonunda satılmak istendiğine dikkat çekildi. Yardım paralarıyla alınan taşınmazlar şüphelilere mahkemede de soruldu. Eski RTÜK Başkanı Zahid Akman savcılıkta verdiği ifadeyi mahkemede “Adam Opel Strasse’deki binanın Weiss isimli şirket tarafından ve özkaynaklarıyla satın alındığı” şeklinde düzeltirken “Savcılıktaki ifadem aradan uzun yıllar geçmesi nedeniyle sehven ifade edilmiştir” dedi.

Köstebek belirlendi

Deniz Feneri soruşturması kapsamındaki şüphelilere, ‘işyerlerinin aranacağı’ ve ‘telefonlarının dinlendiği’ bilgisini veren kamu görevlisinin kimliği tespit edildi. Savcılık kaynakları, söz konusu kişinin ilerleyen günlerde gözaltına alınabileceğini ifade ettiler.

Nerede, kaça satın aldılar?

Savcılık, mahkemeye yolladığı yazıda yardım paralarıyla alındığı belirtilen taşınmazları ve bedellerini de şöyle sıraladı:

Weiss GmbH (Beyaz Yatırım ve Ticaret Şirketi) isimli şirketin Almanya’nın Frankfurt şehrinde üç ve Avusturya’da bir taşınmazı.

Frankfurt Adam Opel Strasse’deki taşınmaz 6 Mayıs 2004 tarihinde 650 bin euro bedelle alındı.

Ferdinand Porsche adresindeki taşınmaz 8 Mart 2006 tarihinde 240 bin euro bedelle alındı.

Rüsselsheim’deki altı daire 22 Mayıs 2005’te 350 bin euroya alındı.

Viyana Kreitnergasse No:4/6 adresli bina 30 Haziran 2005’te 1 milyon 300 bin euroya alınıp Weiss GmbH adına tescil edilmiş.

İkinci dalgada dört gözaltı

Soruşturma kapsamında dün de Atlas firması genel müdürü Hacı Nayır, eski Kanal 7 çalışanı Zeynep Kuzucu, Kanal 7 Bilgi İşlem Sorumlusu Cüneyt Kavasoğlu ile Ali Solak gözaltına alındı. Deniz Feneri e.V.’nin ilk muhasebe kayıtlarını tutan Erhan Yatar aranıyor.