-''Deniz Feneri e.V."de 5 kişinin ifadesi alındı ANKARA (A.A) - 10.10.2011 - Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında 2'si ''şüpheli'', 3'ü ''tanık'' sıfatıyla toplam 5 kişinin daha ifadesi alındı. Soruşturmanın koordinasyonundan sorumlu Başsavcıvekili Harun Kodalak ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları Veli Dalgalı ile Hakan Pektaş, K.S. ve T.U. adlı kişileri ''şüpheli'' sıfatıyla sorguladı. K.S. ve T.U, sorgularının ardından serbest bırakıldı. Savcılar, Ü.G, H.K. ve M.E'nin ise ''tanık'' sıfatıyla ifadesine başvurdu. İfade verme işlemi tamamlananlar, adliyeden ayrıldı.