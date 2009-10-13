Deniz Feneri e.V. yardımları Kanal 7'ye

Türkiye'de yürütülen Deniz Feneri soruşturması kapsamında, Deniz Feneri e.V. Derneği'nce İstanbul'daki birçok firmadan toplanan yardım malzemesinin Kanal 7 televizyonuna teslim edildiği ortaya çıktı.

Ankara'da yürütülen soruşturma hızlandı. Şimdi, Almanya'daki Deniz Feneri Derneği'nin topladığı ve aldığı yardımları neden Kanal 7'nin İstanbul binasına teslim ettirdiği araştırılıyor.

Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturma kapsamında, İstanbul'da kurulu bir giyim firmasının sahibi, "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Ankara Adalet Sarayı'na gelen Y.T'nin ifadesini, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan aldı.

Savcı Türkaslan'a yaklaşık 2 saat ifade veren Y.T'nin, "Almanya'daki Deniz Feneri e.V Derneği'nce alınan giyim eşyalarının, Almanya yerine, soruşturmada adı geçen Kanal 7 televizyonunun İstanbul'daki binasına neden teslim edildiği" sorularına, "giyim eşyalarını alan kişilerin, televizyon kanalının adresini verdikleri için teslimatı buraya yaptıkları" yanıtını verdiği öğrenildi.

"Tanık" sıfatıyla dinlenilen Y.T'nin, soruşturmayı yürüten savcılarca davetiyeyle Ankara'ya çağrılarak ifadesine başvurulduğu kaydedildi.