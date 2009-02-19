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Deniz Feneri dosyası Berlin Büyükelçiliği'nde

Deniz Feneri dosyasını hazırlayan Frankfurt Savcılığı Sözcüsü Möller Scheu: Dosya, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne iletildi

19 Şubat 2009 02:00

Deniz Feneri e.V dosyasını hazırlayan Frankfurt Savcılığı Sözcüsü Doris Möller Scheu, "Merakla beklenen dosya, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne iletildi. Önümüzdeki hafta Türkiye Adalet Bakanlığı’na ulaşmış olur" dedi. Almanya Büyükelçiliği ise CHP’deki dosyanın avukatlar ve davayla ilgili kuruluşlara verilen kopyalar olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin talebi üzerine Deniz Feneri e.V dosyasını hazırlayan Frankfurt Savcılığı Sözcüsü Doris Möller Scheu, dosyanın Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne iletildiğini açıkladı. Scheu, "Dosya dün akşam (önceki akşam) iletilmiş. Artık dosya Almanya topraklarından çıkmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgililerine verilmiştir. Sanırım Berlin Büyükelçiliği dosyayı en kısa zamanda gönderir ve Türkiye’de herkesin merakla beklediği dosya, önümüzdeki hafta Ankara’da Türkiye Adalet Bakanlığı’na ulaşmış olur" dedi.

Başbakan bile alamaz

Möller Scheu, diplomatik yolla gönderilen bir dosyanın Başbakan dahil, avukat veya bir başka üçüncü şahsa verilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, şöyle devam etti: "Bu dosya diplomatik yollardan ulaşması gereken yere ulaştıktan sonra ilgili makama verilir. Ancak dosya yolda iken Başbakan dahil, birinin bu dosyayı alması veya ele geçirmesi söz konusu değildir. Türkiye’de son dönemde artan tartışmaları biliyoruz. Ancak o dosya (CHP MYK üyesi Ali Kılıç’ın açıkladığı Deniz Feneri dosyası) bizim gönderdiğimiz dosya değil. Almanya hiçbir üçüncü şahsa bu dosyayı vermemiştir."

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın isminin davada geçip geçmediğini hatırlamadığını belirten Scheu, "Ancak bu isim hakkında herhangi bir soruşturma yok. Zahid Akman hakkında Offenbach’taki kooperatifle ilgili soruşturma halen devam etmektedir" diye konuştu.

CHP’deki kopya

Almanya Büyükelçiliği, CHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ali Kılıç’ın açıkladığı Deniz Feneri e.V. dosyasının "avukatlar ve davayla ilgili kuruluşlara verilen kopyalar" olduğunu bildirdi. Büyükelçilikten bir yetkili, " Resmi dosya 3 bin sayfadan fazla tuttu. Bu belgeler en kısa zamanda Berlin’deki Türkiye Büyükelçiliği’ne teslim edilecek. Gecikme prosedür kaynaklı normal bir süreçtir" dedi.

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