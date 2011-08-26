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Deniz Feneri davasındaki 3 savcı görevden alındı

Deniz Feneri soruşturmasını yürüten üç savcı “sürpriz” kararla görevden alındı. Savcılar hakkında sürmekte...

26 Ağustos 2011 03:00

T24 - Deniz Feneri soruşturmasını yürüten üç savcı “sürpriz” kararla görevden alındı. Savcılar hakkında sürmekte olan inceleme gerekçe gösterilerek soruşturma için iki yeni savcı görevlendirdi.

2.5 senedir devam eden Deniz Feneri soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Savcıları Nadi Türkarslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı ile soruşturmadan alındı.

Karara gerekçe olarak savcılar hakkında sürmekte olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) incelemesi gösterildi.

HSYK, üç savcı hakkında usulsüz soruşturma yürüttükleri iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

Hazırlık soruşturması devam ederken Ankara Adliyesi’ne gelen müfettişler gizli soruşturma evraklarını incelemişti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir başka değişiklikle de soruşturmadan sorumlu Başsavcıvekili Nuri Yiğit görevden alınmış, yerine HSYK yedek üyesi Harun Kodalak getirilmişti.


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