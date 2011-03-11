Deniz Feneri davasında yeni gelişme

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Deniz Feneri Derneği'nden bağış yapıldığı iddia edilen isimler ve bağışın alındığını onaylayan muhtarlar. Toplam 600 isim.Bu isimlerin ifadelerinin alınması için savcılık talimat verdi. Talimat yazıları, 17 ilin yanı sıra ilçelerle birlikte 60 Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi.Yanıtı aranan soru, Bağış makbuzlarının sahte olup olmadığı. Yani gerçekten bağış yapılıp yapılmadığı.Araştırma sonucunda, Kanal 7 - Deniz Feneri Yardımlaşma Derneği organizasyonu altında dağıtıldığı belirtilen bağışların sahte olup olmadığı ortaya çıkacak.Almanya'daki yargılama sırasında kriminal incelemelerde çok sayıda bağış makbuzunun "sahte" olarak düzenlendiği tespit edilmişti.Almanya'da incelemede bulunan savcılar, derneğin Türkiye'de bazı kişilere verdiği bağışlara ilişkin makbuzları inceledikten sonra benzer bir inceleme yapmaya karar verdi, soruşturmayı genişletti.İfadesi alınacak kişilere, bağış makbuzlarındaki imzanın kendilerine ait olup olmadığı, bağış alıp almadıkları, almışlarsa makbuzda yazan miktarla bağış yapılan miktarın aynı olup olmadığı sorulacak.