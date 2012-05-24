Deniz Feneri davasına 43 gündür mahkeme bulunamadı!

Almanya’daki Deniz Feneri e.V Derneği’nin Türkiye uzantısıyla ilgili aralarında eski RTÜK Başkanı Zahit Akman ve Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’ın da bulunduğu 20 sanık hakkında açılan davaya, aradan 43 gün geçmesine rağmen davanın görüleceği mahkeme bulunamadı.

Ankara Başsavcılığı’nca yürütülen Deniz Feneri e.V soruşturmasına ilişkin 20 sanık hakkında hazırlanan 536 sayfalık iddianame 10 nisanda tamamlanarak Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulmuştu. Mahkeme, şüphelilerin şirketlerinin İstanbul’da bulunduğu gerekçesiyle görevsizlik kararına sanık avukatların itiraz etti.