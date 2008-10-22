Deniz Feneri davası AB ilerleme raporunda

Avrupa Birliği Komisyonu'nun 5 Kasım'da açıklayacağı ve büyük ölçüde olumlu olması beklenen Türkiye ilerleme raporuna, son anda Deniz Feneri davasıyla bağlantılı olarak yolsuzluk başlığı eklendi.Raporda, Deniz Feneri davasının Almanya tarihinin en büyük yolsuzluk davası olduğu belirtildi ve Türkiye'deki uzantılarına atıfta bulunularak "Türkiye'de genel anlamda yolsuzluk yaygındır" ifadesi kullanıldı.Raporda, "Parlamento nezdinde bir devlet daireleri harcama komitesi bulunmadığından, parlamento devlet harcamaları üzerinde etkin gözetim yürütememektedir. yolsuzlukla mücadeleye ilişkin bir politikanın kabul edilmesi gereklidir" denildi.İlerleme raporunda, Ergenekon davasına da değinildi, "Sanıkların haklarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle bağdaşan bir şekilde uygulanması gerektiği" hatırlatıldı.Türkiye'nin son bir yılda kaydettiği gelişmelerin değerlendirildiği raporun taslağında, Ankara'dan reform gündemine acilen geri dönmesi beklentisi yer alıyor.AK Parti kapatma davasına geniş yer verilen taslak raporda, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunun altı çiziliyor.Raporda, AB'nin Türkiye'den beklentileri arasında, yargı reformu, sendikal haklar, kadın hakları, ombudsmanlık, siyasi partiler kanunu, seçim yasası, dini azınlıkların korunması konularında gelişme kaydetmesi de var.Raporda son dönemde Türkiye'nin "dış politika"da oynadığı rol övülüyor.Türkiye'nin, İsrail - Suriye görüşmelerinde arabulucu rolü, Kafkasya'daki son gelişmeler çerçevesinde izlediği siyaset ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Erivan ziyareti raporda vurgu yapılan noktalar.Buna ilave olarak, Türkiye'nin Avrupa'ya alternatif enerji sağlanmasındaki konumuna da dikkat çekiliyor.