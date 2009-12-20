Deniz Feneri Başkanı gözaltında

T24-

Dernek başkanı, Mali Şube Müdürlüğü'nde sorgulanıyor.

Almanya'daki Deniz Feneri Derneği'ne yapılan yardımların kullanımındaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle, Türkiye'de de soruşturma açılmıştı.

Deniz Feneri Derneği'nden açıklama



Deniz Feneri Derneği Yönetim Kurulu tarafından, derneğin bu yıl kurban kesimi yaptırdığı dört kesim merkezinden biri olan MAYET firmasının hesaplarının savcılık tarafından incelemeye alındığı belirtilerek, Dernek Başkanı Mehmet Cengiz'in bilgisine başvurulmak üzere emniyette bulunduğu bildirildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, derneğin kurban organizasyonuyla ilgili incelemeye tabi tutulduğu kaydedilerek, şöyle denildi:

''Deniz Feneri Derneğinin 2009 yılında kurban kesimi yaptırdığı dört kesim merkezinden biri olan MAYET firmasının hesapları savcılık tarafından incelemeye alınmıştır. Genel Başkanımız Mehmet Cengiz, Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV gibi kurumların yetkilileriyle birlikte bilgisine başvurulmak üzere emniyette bulunmaktadır. Dolayısıyla mevcut durumun bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi Almanya'daki Deniz Feneri e.V. soruşturmasıyla hiçbir alakası bulunmamaktadır.''



Dernekçe bu yıl ki kurban organizasyonu çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında toplam 15 bin 743 hisselik kurban kesildiği ifade edilen açıklamada, bu kurbanların 7 bin 458 hisselik kısmının yurt içinde, 8 bin 195 hisselik kısmının ise yurt dışında kesildiği anımsatıldı.



Yurt dışındaki kurbanların 21 ülkede kesilerek, etlerin tamamının aynı gün içinde yoksullara dağıtıldığı belirtilen açıklamada, yurt içinde yapılan kurban kesimlerinin de Diyarbakır, Erzurum, Merzifon ve İstanbul'da gerçekleştirildiği kaydedildi.



Açıklamada, kesimlerin noter huzurunda, veteriner gözetiminde ve dernek görevlileri nezaretinde, hijyenik şartlarda ve İslami usullere uygun olarak Diyanet İşleri Kurban Kesim Yönetmeliği çerçevesinde yapıldığı hatırlatılarak, şu bilgilere yer verildi:



''Yurt içinde en büyük kesimi yaptığımız Diyarbakır MAYET firmasından kesilen kurbanların etlerinin yüzde 65'ine tekabül eden kısmı bayramın birinci gününden itibaren teslim alınmış, Türkiye'nin 65 ilinde, 66 noktasında 12 bin 700 aileye ulaştırılmıştır. Geri kalan kısmı ise sözleşme gereği Nisan 2010 sonuna kadar teslim alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.



İstanbul, Erzurum ve Merzifon'da kesilen kurbanların etlerinin tamamı ise ailelerimize ulaştırılmıştır. Diyarbakır'da kesim yaptığımız MAYET firmasında bizim dışımızda Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV gibi kuruluşların da kesim yaptırdığı bilgisine sahibiz.''

