Deniz Değer cinayetinde karar 27 Nisan'da alınacak

Müzisyen Değer Deniz’i İstanbul’da Beyoğlu’ndaki evinde tecavüz ettiği ve öldürdüğü iddiasıyla yargılanan C.M.'nin kasten öldürme, cinsel saldırı ve yağma suçlarının nitelikli haliyle cezalandırılması istendi. İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, bir sonraki duruşmanın 27 Nisan saat 10.00’da görülmesine karar verdi. 27 Nisan’daki duruşmada dava karara bağlanacak.

bianet'e konuşan avukat Sibel Özen, sanık hakkında iyi hal indirimi istenmediğinin dikkatini çekerken şu ifadeleri söyledi:

“Sanık müdafii süre istediği için bir duruşma attı. 27 Nisan’da karar çıkacak.

“Sanık her duruşmada dilekçeler veriyor ve her seferinde yeni bir tanık çıkartıyor ama tanıklarım adını soyadını bile tam veremediği için mahkeme bu kişileri çağıramıyor. Sürekli kurgulanmış bir hikaye anlatıyor. Kendisi konuşamadığını iddia ettiği için savunmasını da yazılı yapıyor.

“Savunmasında öldürdüğü için çok pişman olduğunu ancak cinsel saldırıda bulunmadığını, sevgili olduklarını iddia etti. Eğer sevgililerse, Değer Deniz’in vücudundaki yaraların nasıl oluştuğunu sorduk. Sorulara net cevap veremiyor zaten, konuşamadığını iddia ettiği için ‘evet’, ‘hayır’ diyor.

“Mahkemede de en azından sanığın yalan söylediğine, mahkemeyi yanıltmaya çalıştığına dair bir kanaat oluştuğunu düşünüyoruz.”



Ne olmuştu?



Müzisyen Değer Deniz, İstanbul Beyoğlu’nda evinde uyurken 5 Mayıs 2015’te sabaha karşı eve tırmanarak giren 17 yaşında bir erkek tarafından öldürülmüştü.