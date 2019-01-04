T24 LogoT24 Logo
Gündem

Deniz Çakır: Televizyonlarda silahın özendirildiği dizilerinizle gurur duyun!

"Gurur duyun, genç bir akademisyen öldürüldü…"

04 Ocak 2019 16:35

Oyuncu Deniz Çakır, öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar ile ilgili sosyal medya hesabında bir mesaj paylaştı.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in Barış için Akademisyenler’e yönelik söylediği sözleri hatırlatan Çakır, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Oluk oluk kan akıtacağız diyenlerin alkışlandığı, politikalarınızla her şeyin yasaklandığı televizyonlarda silahın özendirildiği dizilerinizle gurur duyun!

Genç bir kadın öldürüldü…

Elini kolunu sallaya sallaya üniversitelere silah sokabiliyor…

Gurur duyun, genç bir akademisyen öldürüldü…

Bir üniversitede!”

Çakır’ın bu mesajından sonra oynadığı dizilerde silah kullandığı sahneler paylaşıldı.

ETİKETLER

deniz çakırsilahceren damar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24