Deniz Çakır: Televizyonlarda silahın özendirildiği dizilerinizle gurur duyun!

Oyuncu Deniz Çakır, öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar ile ilgili sosyal medya hesabında bir mesaj paylaştı.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in Barış için Akademisyenler’e yönelik söylediği sözleri hatırlatan Çakır, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Oluk oluk kan akıtacağız diyenlerin alkışlandığı, politikalarınızla her şeyin yasaklandığı televizyonlarda silahın özendirildiği dizilerinizle gurur duyun!

Genç bir kadın öldürüldü…

Elini kolunu sallaya sallaya üniversitelere silah sokabiliyor…

Gurur duyun, genç bir akademisyen öldürüldü…

Bir üniversitede!”

Çakır’ın bu mesajından sonra oynadığı dizilerde silah kullandığı sahneler paylaşıldı.