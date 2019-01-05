Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı

Oyuncu Deniz Çakır hakkında bir alışveriş merkezinde yer alan mekanda, bir grup kadına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde bulunan mekanda oturan 7 kadın, oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine, oyuncu Deniz Çakır hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma başlattı.

AA'nın konuya dair haberinde, Çakır'dan kendilerine hakaret ettikleri iddiasıyla şikayetçi olan kadınların 'bir kısmı başörtülü'ydü.