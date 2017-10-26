Deniz Baykal'ın eşi: O fotoğraftaki hanımefendi ben değilim

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, eşinin rahatsızlığı sonrası sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki hanımefendinin kendisi olmadığını söyledi.

Olcay Baykal, Hürriyete yaptığı açıklamada, “Hatırladığım kadarıyla fotoğraf bir röportaj sırasında çekildi. Ancak sosyal medyaya yansıdığı gibi o fotoğraftaki hanımefendi ben değilim. Kim olduğunu tam hatırlayamıyorum” dedi.

Fotoğraftaki kadının eski Başbakan Bülent Ecevit ailesinin yakın dostu Muhsin Bilgehan’ın eşi Tangül Bilgehan olduğu belirtildi.