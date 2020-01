Deniz Baykal'ın doktoru: Tomografi bulgularında az da olsa gelişme var, sonucun nereye varacağını söylemek mümkün değil

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın son durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, tarafından yapılan açıklamada, "Baykal'ın durumu ciddiyetini koruyor, bilinci kapalı. Daha önce kötüye gidiş vardı ancak tomografi bulgularında az da olsa iyileşme var. Herhangi bir anormallik şimdilik yok. Beyin ölümü kesinlikle söz konusu değil. Sonucun nereye varacağını söylemek mümkün değil" denildi. İbiş'in açıklaması şöyle:

"Tehlike sürüyor. Bilinci kapalı. Hayati bulguları kontrol altında. Beyin fonksiyonları dünle aynı.

Daha önce bir kötüye gidiş vardı ama dün ile bugün arasında bir kötüye gidiş yok.

Bizi küçük de olsa umutlandıracak bulgular var.

Beyin ölümüne ilişkin spekülatif haberler çıkıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok.

İlgili hocalarımızın işlemi sırasında uyandırma işlemi yapılıyor. İşlem sonrasında tekrar uyutuluyor.

Yeni bir operasyon söz konusu değil.

Ateşi oldukça düştü. Enfeksiyon bulguları yine ilgili hekimlerce takip ediliyor. O da yüz güldürücü durumda. Şu an için konuşuyorum bunları. Tıpta her an her şey olabilir."

CHP'li Özgür Özel, "Bugün sabah 08:30'da tomografi çekildi. O açıdan haberler iyi. Dün kötüydü, düne göre iyi durumdayız. Yoğun bakımdan çıkmadı. İsterdik çıkmasını. Bu sabahki tomografi daha iyi" demişti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da Baykal'ın sağlık durumu hakkında, "Şu anda uyutulma süreci. Sayın Baykal'ın rahatsızlığı sürekli takibimizde" açıklamasında bulundu.

Demircan, şunları kaydetti:

"Hekim arkadaşlardan bize gelen bilgiler uyutulma döneminde, yani uyutulma, beynin istirahate sevk edilmesidir. Bu belli bir süre, 72 saat olur, üç gün olur... Bu şekilde, süre sonunda, inşallah Sayın Baykal bu tedaviden istifade etmiş olarak tedavisini tamamlamış olur. Sayın Baykal'ın rahatsızlığı sürekli takibimizde. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatı verdi. Türkiye'deki bütün yetkin hekimler Sayın Baykal'ın sağlık durumuyla ilgileniyorlar. Onların içerisinde Cumhurbaşkanımızın görevlendirilmesini istediği Prof. Dr. Uğur Türe de burada hizmet veriyor."

Bülent Arınç, Baykal'ı ziyaret etti

Baykal'ı ziyaret eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç şu açıklamalarda bulundu.

Herkesin takdirle andığı güzel bir siyasetçiye geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek için ziyaret ettim. Ancak kızı ile görüşebildim. Doktorlardan bilgi aldım. Sayın Baykal bugün düne kadar çok daha iyi durumda. İnşallah daha iyi olacak. Onun siyasetini çok yakından takip etmiştim. Bugün de çok ani bir rahatsızlık oldu. Spora çok düşkün olduğunu biliyoruz ama hayat böyle bir şey. Bugün mutlaka ziyaret etmek istedim, hep iyi haberler aldım. Hastanelerimiz ve doktorlarımız çok iyi yetişti. İnşallah doktorlarımız çabası ile Allah'ın da izniyle sayın Baykal, normal hayata katılacak.