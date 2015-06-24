Deniz Baykal'dan yemin töreni sonrası ilk değerlendirme

TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal, "eskiden milletvekili yemin törenlerinde bazı sorunlar ve sıkıntılar çıkarken bu kez herhangi bir sorun çıkmadığını" belirterek, "Daha uyumlu, işbirliğine açık bir anlayış içinde çalışacağımız izlenimini aldım" dedi.

Baykal, TBMM Genel Kurulu'ndaki milletvekili ant içme töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘Yeminleri kıyaslamanın anlamı yok’

NTV'de yer alan habere göre, yemin törenini belli amaçlarla değerlendirmeye yönelik bir arayış olmadığını kaydeden Baykal, "Türkiye'de milletvekilleri o karmaşık, Türkçe'si çok sıkıntılı yemini çok rahat ve güzel bir şekilde okudular. Bu benim dikkatimi çekti. Bundan önceki yemin törenlerine göre, bu defa milletvekillerimizin bu yemini çok daha rahat ettiklerini gördüm" ifadelerini kullandı.

Deniz Baykal, "1961 Anayasası'ndaki yemin metni çok daha sade ve halkın mutluluğu için bir yemin ifadesi içeriyor. Siz o yemini etmiştiniz. Bu yeminle kıyaslamayı nasıl yapıyorsunuz?" sorusuna, "Yeminleri kıyaslamanın bir anlamı yok, o ayrı bir iş artık, o Anayasa problemi. Ama bu yeminin Türkçe'sinin çok akıcı olmadığı, okunması kolay olmayan karmaşık bir sentaksı olan bir yemin olduğu ortada. Eskiden sorun çıkarırdı, teklenirdi. Söylenemezdi ama şimdi çok rahat bir şekilde söylendi. Belki, Türkçe'ye toplumumuzun giderek daha hakim olmasıyla ilgili de bir şey. Güzel bir yemin töreni oldu. Genellikle sıkıntı ve bunalım olurdu" yanıtını verdi.

"Minik bir dil sürçmesi yaşadığının" belirtilmesi üzerine, Baykal, "Olabilir. Salondaki tebessümler hemen beni uyardı. Yıllarca Meclis Başkanı lafına alışmamışım, başka bir ifadeye alışmışım, o kendisini hemen hissettirdi" dedi.

‘Kimseyle temas yapmadım’

TBMM Geçici Başkanı Baykal, "Konuşmanızda çok ciddi bir uzlaşma çağrısı, koalisyon mesajı vardı. Sizce mesaj algılandı mı?" sorusuna yanıt verirken, "Sanıyorum. Her siyasi görüşten arkadaşlarımdan kutlamalar aldım. Önemli konuşma olduğunu söylediler. Parlamento'nun şartları bizi, birbirimizi anlamaya ve uyum içinde çalışmaya götürüyor. Herhangi bir model için bir şey söylemiyorum. Ama ortada bir tablo var, bu tabloyu işletmemiz gerekiyor. Anlayışlarımı ifade ettim, zaten metinde de gördünüz" sözlerini sarfetti.

"Başkanlık için de süreç başlıyor. Siz kürsüde iken medyaya adaylığınızın kesinleştiği yolunda bilgiler de yansıdı" sözlerine, Deniz Baykal, "Kıpırdamadığımı biliyorsunuz. Benimle hiçbir ilgisi yok. Saat 15.00'ten bu yana bir saatlik iftar yemek molası hariç, hep buradaydım, bu konularda kimseyle hiçbir temas yapmadım. Hep birlikte izliyoruz, bakalım" karşılığını verdi.