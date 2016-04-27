Deniz Baykal'dan dokunulmazlık yorumu: Toplu sünnet gibi toptan adalet olmaz

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, dokunulmazlık tartışmalarıyla ilgili olarak, "Anayasayı uygulayarak çözebileceğiniz bir konuyu, anayasanın o maddesini bir süreliğine askıya alıp istediğinizi yapmak sonra tekrar o maddeyi yerine koymak istiyorsunuz. Kaygı verici olan dokunulmazlıkların kaldırılması değil, bunu anayasayı tahrip ederek gerçekleştirmektir" dedi. "Toplu sünnet, toplu nikâh hatta toplu yargılama olur ama onlarda bile her konu ayrı ele alınır" ifadesini kullanan Baykal, "Hukuka, kuvvetler ayrılığına hatta anayasaya aykırı bir durum bu. Anayasa kuralı koyar, onu işletecek olan Meclis’tir. Ama yapılacak iş adli bir iştir. Toptan adalet olmaz. Torba adalet olmaz. Torba kanunlardan sonra şimdi torba adalete mi geçeceğiz?" diye konuştu.

Deniz Baykal ile konuşan Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün, "Hadi erkeksen kaldıralım'la olmaz" başlığıyla yayımlanan (27 Nisan 2016) yazısı şöyle:

Popülist söylem şu cümleyi çok sever:

“Bütün milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılsın...”



Ben öyle düşünenlerden değilim.



Bir kere genel olarak referandum fikri bana çok tehlikeli bir enstrüman olarak görünüyor.



Milletvekillerinin adi suçlar dışında ve özellikle de kürsüde söyledikleri dolayısıyla bir dokunulmazlıklarının bulunması gerektiğine inanıyorum.



28 Şubat’ta, daha sonra Silivri davalarında ve özellikle de şu dönemde bazı savcıların ve hâkimlerin tutumunu gördükten sonra bu duygum daha da pekişti.



O nedenle iktidarla, muhalefet arasındaki “Hadi erkeksen kaldıralım” restleşmesini hem gereksiz hem de gereğinden fazla popülist buluyorum.



Pazar günü Deniz Baykal’la sohbet ediyordum. Bu konuyu açınca hiç tahmin etmediğim bir cevap verdi:



“Tamamen haklısın. Hatta senden bir değil üç adım ileri gidip bunun Türkiye için çok tehlikeli bir noktaya gidişi başlatabileceğini söyleyeceğim.”



Aramızda şöyle bir sohbet geçti. Belki tartışmalar için yol gösterici olur diye yazıyorum.

"Toplu sünnet yapar gibi toplu adli karar olmaz"





Dokunulmazlıkların kaldırılmasının nesine itiraz ediyorsunuz?

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına değil geçici bir anayasa değişikliği ile ve belki bir referandumu da göze alarak yapılmasına yani yöntemine itiraz ediyorum.



Mesela hangi sakınca?

Anayasayı uygulayarak çözebileceğiniz bir konuyu, anayasanın o maddesini bir süreliğine askıya alıp istediğinizi yapmak sonra tekrar o maddeyi yerine koymak istiyorsunuz. Yani demonte edilebilir bir hukuk, demonte edilebilir bir anayasa arıyorsunuz. Hukuk ve anayasa süreklilik ve genellik ister. “Bazen öyle bazen böyle” anlayışı yönetimde belki olabilir de hukukta, anayasada olmaz, olmamalıdır. Kaygı verici olan dokunulmazlıkların kaldırılması değil, bunu anayasayı tahrip ederek gerçekleştirmektir.



Ne mahsuru var? İşi hızlandırır.

Bak, toplu sünnet, toplu nikâh hatta toplu yargılama olur ama onlarda bile her konu ayrı ele alınır. Hukuka, kuvvetler ayrılığına hatta anayasaya aykırı bir durum bu. Anayasa kuralı koyar, onu işletecek olan Meclis’tir. Ama yapılacak iş adli bir iştir. Toptan adalet olmaz. Torba adalet olmaz. Torba kanunlardan sonra şimdi torba adalete mi geçeceğiz?

Ya iş referanduma giderse?

Deniz Bey, bu ülkede hukuka aykırı neler yapıldı... Bir fazla bir eksik ne fark eder?

Tamam, bu ülkede birçok şey yapılıyor deyip geçebilirsin. Ama mesele hukuka aykırılıktan ibaret değil. Sen bu tek maddelik değişikliğin Meclis’te kolayca geçeceğinden emin misin?



Üç partinin lideri de gayet kendinden emin ‘Getirin geçirelim’ diyor...

Ben senin kadar emin değilim. Bu bir maddelik anayasa değişikliği önerisinin, 367’nin altında oy alması pekâlâ söz konusu olabilir.



Geçmezse de geçmemiş olur, bu konu kapanır.

Hayır, orada kapanmayacak. Bir kere dokunulmazlık konusu açıldı. Kamuoyunda beklenti var. Bu durumda ya girişim başarısız kalacak ya da referandum zorunlu olacak.

Teröre karşı dayanışma yara alır





O zaman referanduma gidilir, halk karar verir.

İşte asıl tehlike orada başlıyor referanduma gidilecek olursa, bu daha da tehlikeli ayrışmalara yol açabilir. Referandum, PKK terörü karşısında doğuda, batıda, bütün ülkede ortaya çıkan büyük dayanışmayı belirli siyasi çıkarlar için kullanma hesabına dönüşebilir. Bu da o büyük dayanışmayı sıkıntıya sokacaktır.



Öyle bir tehlike var mı gerçekten?

Siz yargının önünü açmak gibi soğukkanlılıkla ele alınması gereken adli bir kararı, parti hesabıyla gereksiz yere siyasallaştırırsanız, büyük bir tartışmayı başlatırsınız. Bu da son zamanlarda terör karşısında iyice güçlenen milli dayanışmayı zorlar.



Dokunulmazlık konusunu açmak kötü mü oldu yani?

Teröre ilişkin suçlarla sınırlı kalsaydı mesele değildi. Ne yazık ki karşılıklı suçlamalar ve meydan okumalarla tırmandırıldı. Kapsam terörle ilgili suçların ötesine geçilerek iyice genişletildi. Toptancı çözüm arayışları başladı.

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