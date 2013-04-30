Deniz Baykal'dan Bülent Arınç'a: Başka kapıya

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP’nin eski genel başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 27 Nisan sürecinden sorumlu tuttuğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, “Ben Arınç’ın muhatabı değilim. Başka kapıya” dedi.

Baykal, yazılı açıklamasında şunları söyledi:

Bir Bülent Arınç klasiği Arınç

Bir Bülent Arınç klasiği ile daha karşı karşıyayız. Önce itham ediyor, sonra tevil ediyor. Önce suçluyor, sonra amacım o değildi diyor. Gene öyle yapmış. Ama bu defa yanlış kapıyı çalıyor. Ben Arınç’ın muhatabı değilim. Başka kapıya.

Günlük tartışmalarla, söylediği yalan yanlış sözlerle köşeye sıkışınca, geçmişte şerefle görev yapmış insanları suçlayarak sözlerinin sorumluluğundan sıyrılmaya çalışmak ruh asaletini yansıtan bir davranış değildir.

Eğer Sayın Arınç önce karşı çıkıp, sonra boyun eğenleri, el pençe divan duranları görmek istiyorsa kendi saflarına bir göz atsın. Cumhuriyet Halk Partisi ve Deniz Baykal dün ne söyledi ve yaptıysa, bu gün de aynısını söylemeye ve yapmaya devam ediyor.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, partisinin Kızılcahamam'daki Eğitim Programı'nda, 27 Nisan’la ilgili değerlendirmesinde, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e yüklendikten sonra Deniz Baykal’a konuyu getirip, “Bugün herkes 23 Nisan resepsiyonlarına geliyor ama dün gelmiyorlardı, hatta itiraz ediyorlardı, protesto ediyorlardı' derken tek muhatabım Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Baykal'dır. 2002-2007 arasında 5 yıl Meclis başkanlığı yapmış bir milletvekili olarak beş yıl boyunca Sayın Baykal'ın 23 Nisan sabahı Anıtkabir'deki törenlere geldiğini görmedim, birinci Meclis'teki hiçbir törene katıldığını görmedim” demişti.