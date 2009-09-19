Deniz Baykal'dan bayram mesajı

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türk milletinin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutladı.



Baykal, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların dostluk, dayanışma, paylaşma, yardımlaşma, dürüstlük, kul hakkına el uzatmama, yetim hakkı yememe, birlik ve kardeşlik günleri olduğunu belirtti.



Günümüzde bu değerlerin siyasi ve bireysel çıkar hesaplarına alet edildiğini ifade eden Baykal, mesajında “Bu nedenle kutsal değerlerimizin istismar edilmediği bayramlarda buluşmak dileğiyle milletimizin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dileklerimle sevgilerimi, saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

