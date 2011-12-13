Deniz Baykal'dan 'aday gösterin' sinyali!

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Program tartışması



'Şikeli siyaset şikeli spordan daha kötü'

'Siyasette şike yapmayalım'

Baykal, operasyonlar nedeniyle zor günler geçiren Kocaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Vatan gazetesinden Elif Demirci imzalı habere göre, eski CHP lideri Deniz Baykal, operasyonlar nedeniyle zor günler geçiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kocaoğlu, “Sizi İzmir’de görmekten ağırlamaktan son derece mutluyuz. İzmir ziyaretiniz içinde bizim bu sorunlu günümüzde bize destek vermeniz bizi çok mutlu etti” dedi.Baykal, ise “Yalnız değilsin” dediği Kocaoğlu’na şu sözlerle moral verdi:“Başkan güler yüzle beni karşılıyor. Bu tebessüm sana yakışıyor. Yüzündeki bu tebessümü sakın ha kaldırma. Yaşamakta olduğumuz acı olaylar üzüntü vericidir. Vakur ve ağırbaşlı tavır takınma ihtiyacı hissedebilirsin ama biz seni güler yüzlü görmek istiyoruz. Bütün bu olaylara rağmen bu olayların üstünde, bunlara tepeden bakabilen, bunlardan etkilenmemiş, umudunu koruyan ve İzmir halkına o güveni telkin eden bir tatlı tebessüm içinde seni görmek istiyoruz. Elbette bundan dolayı büyük üzüntüler yaşanıyor ve hepimize düşen görev umudunu güvenini inancını iyimserliğini kaybetmemek yüzündeki tebessümü soldurmamaktır. Buna herkesin ihtiyacı var.”İzmir’de gittiği yerlerde partililerin genel başkan gibi karşıladığı Baykal, “Aday mısınız” yönündeki sorusuna “Benim arayış içine girmem söz konusu olamaz. Böyle bir talebim yok. Benim tek isteğim CHP’nin iyi, güçlü başarılı ve etkili olmasıdır” karşılığını verdi.Bu arada Önder Sav’ın parti içindeki Dersim krizinin ardından muhaliflerle toplantı yapması ve genel başkanlık için CHP eski Genel başkanı Deniz Baykal’ın düşünüldüğü yönündeki iddialar, İzmir ziyaretinde güçlendi. İzmir’deki Sav ekibi, Baykal’a yakın ilgi gösterdi.Baykal CHP İzmir İl Başkanlığı’na yapacağı ziyaretin programdan çıkarılmasını ve İl Başkanı Tacettin Bayır’ın “Burada görmek isterdik” yönündeki sözlerine şöyle yanıt verdi:“Biz her yeri ziyaret etmek istedik. Herkesle kucaklaşma ve dayanışma şansını kullanmak istedik. Ortaya çıkan sorunlar hakkında size bilgi verilir. Yapılan programı biz aynen uyguluyoruz. Program değiştirildi diye bir şey yok. Program bizim gönlümüzce belki yapılmamış olabilir.” Baykal’ın İzmir programını hazırlayan CHP eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş ise İzmir İl Başkanlığı’nı sözlü ve yazılı olarak bilgilendirerek randevu talep ettiğini, ancak basın toplantısı nedeniyle ziyaret saatinin değiştirilmesinin istendiğini, bu mümkün olmadığı için de ziyaretin gerçekleşmediğini söyledi.Haftasonunu İzmir’de geçiren, bugün ise metropolde bulunan CHP’li belediyeleri ziyaret eden CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Balçova Belediyesi’ni ziyareti sırasında siyasete son günlerde kamuoyunu meşgul eden sporda şike iddiaları yönünden yaklaşarak partililerine çeşitli öğütler verdi. Baykal, şikeli siyasetin şikeli spordan daha kötü olduğunu söyleyerek partililerine siyasette belden aşağı vurmamalarını öğütledi.CHP’nin bulunduğu konumdan artık bir adım daha öteye geçmesinin zamanının geldiğini, bunun için de CHP’lilerin el ele olması ve birlik içerisinde halka güven vermesi gerektiğini ifade eden Baykal, "Toplumun beklediği çalışmaları, açılımları, söylemleri inançla, elbirliği ile söylemelidir. Kendi iç çekişmelerini tahrik etmeye ihtiyacı yok. Kendi partililerimizin hakkını vererek gözümüzü ileri taşımalıyız. CHP’nin ilkeleri bütün dünyaca kabul görmüş ilkelerdir. Onlara sahip çıkmalı kendimizi kendimiz tartışır hale gelmemeliyiz. Kadrolarımıza, değerlerimize sahip çıkmalıyız" diye konuştu.CHP’lilerin gözünün ileride olması gerektiğini ancak bunu da değerlerine, kadrolarına sahip çıkarak yapması gerektiğini vurgulayan Baykal, "Böyle bir anlayışla iktidarı yakalayacağız, Türkiye’yi hukuk bakımından, yaşam standardı bakımından büyük mücadele vermiş partiyiz. Onun, bunun tezgahlarına partimizi kurban etmemeliyiz" dedi.Türkiye’de çağdaşlık, demokrasi adına çok sayıda kurban verildiğini, acı çekildiğini hatırlatan Baykal, "Daha fazla acı çekmeyelim, çektirmeyelim. Herkesin hakkına, hukukuna kişiliğine saygı gösterelim. Kimseye tuzak kurmayalım. Kimseye belden aşağı vurmayalım. Kimseye ofsayttan gol atmaya çalışmayalım. Siyasette şike yapmayalım. Yargıda da şike yapmayalım. Şikeli spor kötü ama şikeli adalet daha kötü. Şikeli demokrasi daha kötü. Bunlar olmasın artık. Merak etmeyin olmayacak. Oldurtmayacağız. Gereken mücadele etmektir. Gerekirse kurban olunur, bedel ödenir. Onları da yapacağız. Bunları yapanlar utanacaktır. Mahcup olacaklardır. Türkiye’nin önü açılacaktır" dedi.