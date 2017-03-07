Deniz Baykal’a kaset komplosunda yeni gelişme

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a ait olduğu öne sürülen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski başkomiser tutuklandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Baykal'a ait olduğu öne sürülen görüntülere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Adliyede soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. A.S, hakkındaki iddiaları reddederek suçsuz olduğunu öne sürdü.

Şüpheliyi sorgulayan Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer, atılı suçun niteliği ve mevcut delil durumu gereğince A.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.