-DENİZ BAYKAL VE ÖNDER SAV İLE GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal ve Önder Sav ile görüşeceğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Sadece benim değil, onların da zamanının müsait olması gerek tabii ki'' dedi. Kılıçdaroğlu, Dedeman Oteli'nde düzenlenen Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı. Konuşmasında, her siyasi partinin varolan sorunları çözmek için yola çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Peki iktidar olan partiler neden orman köylüsünün sorununu çözmezler? Hiç bu soruyu kendinize sordunuz mu? Eğer bir siyasal parti, 'ben ne yaparsam yapayım, zaten onlar bana oy veriyor' derse kusura bakmayın sizin sorunlarınız çözülmez. Siz nasıl olsa aynı yere oy veriyorsunuz, aynı partiye oy veriyorsunuz, sizin derdinizi niye çözsünler, nasıl olsa onlar sizi çantada keklik görüyorlar. Eğer bu soruna çözüm istiyorsanız çözüm üretecek partileri iktidara taşımalısınız... 'Gelip sorunlarımızı çözmüyorlar' demek yerine, sizin sorunlarınızı çözecek siyasal oluşumlara destek vereceksiniz. Eğer bunu yaparsanız sorunlarınız çözülür. Bu sadece orman köylüsü için değil. Toplumun her kesimi için bu böyledir. Toplumun her kesiminin sorunlarına duyarlılık gösteren, o sorunlara çözüm üreten, sizinle zaman zaman bir araya gelen, ürettiği çözümleri paylaşan bir siyasal oluşuma ihtiyaç var. 7 milyon orman köylüsü az değil.'' Orman köylüsünün gelirinin açlık ve yoksulluk sınırı altında olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Her yurttaşımızı yaşayabileceği gelir seviyesine ulaştırmak bizim görevimizdir, siyaset kurumunun görevi budur'' ifadelerini kullandı. Türkiye'de kooperatifçiliğin korunmasının ve geliştirilmesinin anayasal güvence altında olduğunu, ancak bunun gerçekleştirilemediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, orman köylüsünden haklarına sahip çıkmalarını istedi. Anayasanın verdiği hakkın iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, ''Bizim söylemlerimiz bir yere kadar. Biz anamuhalefet partisiyiz, söylemlerimizi aynı kararlılıkla dile getiririz. Ancak, yeni bir anlayış getiriyoruz biz. Sosyal devlet vurgusunu öne çıkaran bir anlayışımız var'' dedi. Sosyal devletin, çalışanın, üretenin, yoksul devletin yanında olan bir anlayış olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'de ise bu kavramın unutulduğunu söyledi. Salona gelişi sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 17 Aralıkta Konya'da yapılacak Şeb-i Aruz törenlerine katılacağını söyledi. Bir soru üzerine Deniz Baykal ve Önder Sav ile de görüşeceğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Sadece benim değil, onların da zamanının müsait olması gerek tabii ki'' dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in, kendisi hakkında söylediklerinin hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Bu konuda arkadaşlar gerekli açıklamaları yapacaklar'' yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, salondan ayrılışı sırasında ise Başbakan'ın bugün kendisine yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine, soru almayacağını söyledi.