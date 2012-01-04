Deniz Baykal ve Önder Sav harekete geçti

T24

CHP tüzüğüne göre, ilk imzayı takip eden 15 gün içinde noter onaylı yaklaşık 250 imzanın toplanması halinde, CHP Genel Merkezi'nin, olağanüstü kurultay toplaması gerekecek.CNN Türk'te yer alan habere göre, muhalifler sayının 250'yi de geçeceği iddiasında.CHP kulislerinde hareketi, Deniz Baykal ile Önder Sav'ın desteklediği belirtiliyor.Son yapılan Parti Meclisi toplantısında olağanüstü tüzük kurultayı önergesi oylanmış ama oy çokluğuyla kabul görmemişti.