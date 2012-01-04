T24 LogoT24 Logo
Politika

Deniz Baykal ve Önder Sav harekete geçti

CHP'li muhalifler, olağanüstü tüzük kurultayı toplanması için birkaç gün içinde imza kampanyası...

04 Ocak 2012 02:00

T24 - CHP'li muhalifler, olağanüstü tüzük kurultayı toplanması için birkaç gün içinde imza kampanyası başlatacak. İmza verecek isimler arasında mevcut milletvekilleri ile eski ve yeni Parti Meclisi üyeleri ve il başkanları da var.

CHP tüzüğüne göre, ilk imzayı takip eden 15 gün içinde noter onaylı yaklaşık 250 imzanın toplanması halinde, CHP Genel Merkezi'nin, olağanüstü kurultay toplaması gerekecek.  



CNN Türk'te yer alan habere göre, muhalifler sayının 250'yi de geçeceği iddiasında. 

CHP kulislerinde hareketi, Deniz Baykal ile Önder Sav'ın desteklediği belirtiliyor. 

Son yapılan Parti Meclisi toplantısında olağanüstü tüzük kurultayı önergesi oylanmış ama oy çokluğuyla kabul görmemişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24