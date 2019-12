Deniz Baykal: Umut sadece hakimlerde

Ergenekon soruşturmasında uygulanan gözaltılara tepkilerin giderek arttığını belirten CHP lideri Deniz Baykal, 'Türkiye'yi bu hukuki kara lekeden kurtarma şansı yalnızca hakimlerdedir' dedi.



'Dizi film gibi iddianame olmaz'



Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Deniz Baykal, Ergenekon operasyonları karşısında 'Bu kadar da olmaz' diyenlerin arttığını ileri sürdü. Davanın temelinin yanlış olduğunu ve böyle bir iddianame olamayacağını belirten Baykal, "75 baro başkanı 'Böyle dava olmaz' dedi.

Ucu açık, dizi film gibi iddianame olmaz. İddianamede herkes var, bu kadar yanlıştan doğru bir şey çıkmaz. Yargılama kamuoyu önünde yapılıyor, oysa yargılama mahkemede yapılır" dedi.



Başbakan Erdoğan'a "Kim darbe yapıyorsa, planlıyorsa onlardan hesap sor. Devlet yönetimindeki çetelerden hesap sor" diye seslenen Baykal, tam aksine Türkiye'nin yüz akı rektörlerden, gazetecilerden, eğitimcilerden hesap sorulduğunu savundu.



'Vicdan sahibi herkes rahatsız'



Baykal, şöyle devam etti: "Van'daki davada da 'Bu bir yargı darbesi' dedik. Çetelere hesap sorma, Türkan Saylan'ı, Mehmet Haberal'ı, rektörleri gözaltına al. Böyle şey olmaz.

Yargıyı hukuka saygımdan dolayı eleştiriyorum.

Olayın siyasi olduğu çok önceden belliydi. Bir siyasetçi olarak ben bunu söylemiştim, Türkiye'nin seçkin bir hukukçusu Sami Selçuk da şimdi bunu söylüyor. Başbakan'ın yakından tanıdığı, çalıştığı bir hukukçu Prof. İzzettin Özgenç de, 'Ben savcı olsam bilgi alacak olduklarımı zorla getirmem' diyor. Meclis Başkanı bile 'Bu yöntemler doğru değil' dedi. Herkes sancısını bir şekilde yansıtıyor.

Bu durumdan vicdan sahibi herkes rahatsız oluyor, canı sıkılıyor.



'Ergenekon Türrkiye için bir çıkış kapısı olacak'



Yargı bağımsızlığı tehdit altındadır, ciddi şekilde tahrip edilmiştir. Türkiye çok büyük bir sınavdan geçiyor. Türkiye'de başbakana bağlı bir dinleme düzeni kuruldu. Hakimler ve savcılar da dinlenmektedir.

Türkiye'yi bu hukuki lekeden kurtarma şanı sadece hakimlerdedir. Umut artık yalnızca hakimlerdedir. Hakimler alacakları kararlarla sadece ülkede rejim sorununu da çözecektir.

Ergenekon Türkiye'yi tutsak almak için planlanmıştır, ama inşallah tarihte yaşandığı gibi Ergenekon Türkiye için bir çıkış kapısı olacaktır."



'Ekonomide durum kötü'



CHP lideri Baykal, ekonomide yaşananları da şöyle değerlendirdi:

"Güneş balçıkla sıvanmaz, herşey çok açık.Başbakan aksini söylese de Türkiye'deki ekonomik krizin tahribatı her yerde görülmekte, her türlü tartışmanın ötesindedir.

Ekonomideki daralma artık çok açık. Türkiye ekonomik daralmayı en ciddi yaşayan üllkelerden biri. Bunu hükümet üyeleri de saklayamaz haldedir.

Türkiye işsizlikte dünya ikincisi durumunda. Ekonomik daralmanın geldiği nokta ciddi boyutta.

Tekstil sektörü de ciddi sorunlarla karşı karşıya. Tekstil sendikası da CHP'nin bu konudaki önerilerini destekliyor. Tekstilde SSK primleri ertelenmeli, çalışanlardan alınan yüksek vergiler azaltılmalı.Emeklilere ve memurlara vaat edilen birer maaş ikramiye ne oldu, bu hemen verilmeli.

İşsizlik fonunda 40 milyar TL'den daha fazla kaynak var. Hükümet bunun sadece 2 milyarını işsizler için harcadı.



'IMF ile ilişkiler ne oldu?'



IMF ile ilişkiler hangi noktada, hala belli değil, netleşmedi. Ne bekleniyor, tereddüt nereden kaynaklanıyor? Bunların yanıtı hala yok. G-20 zirvesinde alınan kararlara karşın Türkiye bekliyor.

Türkiye imtiyazlı kredi yerine IMF ile stand by anlaşmasına mahkum edildi.



Türkiye kaynaklarını verimli kullanamadı, 2007 bütçesi seçim nedeniyle muazzam açık verdi, 2008'de de kaynaklar heba edilmiştir.



ABD'de ekonomide küçülme olmamasına rağmen, Obama helikopter siparişini iptal etmiştir. Ancak Türkiye'de Başbakanlığa 60 milyon dolarlık uçak alınmıştır. Türkiye'deki ekonomik sıkıntı döneminde ülkeyi yönetenler kendi sorumluluğunu bilmezse işler düzelmez. Başbakan'ın bu koşullarda yeni uçak alması üzüntü verici." Tempo24