Deniz Baykal, Türkiye'ye ilişkin 3 kaygısını sıraladı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, kayıp silahlar iddiası, Kabil'in savunulması konusu ve hükûmetin OHAL uygulamalarını sürdürmek için çıkarmak istediği torba yasa hakkında uyarılarda bulundu. Öte yandan Baykal hakkında yapılan iddialara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da, “Gösterdiği tepki çok değerlidir” diyerek teşekkür etti.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş, bugünkü yazısında Deniz Baykal’ın gündeme ve siyasete ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Baykal'ın mevcut siyasal duruma ilişkin olarak, "Yüz yıl önce bütün dünyayı karşımıza alarak kurduk bu devleti. Devletimizi kaybettik. Onu yeniden inşa etmemiz lazım" dediğini aktaran Sertaç Eş, eski CHP liderini ayrıca ülkeye dair kaygı ve uyarılarını sıraladığını belirterek, şunları yazdı:

Baykal, ilk kaygı noktasının kayıp silahlar olduğunu belirterek, iddiaların doğru olma olasılığını ve sivil yurttaşlara yansımış olma olasılığını ürkütücü bulduğunu belirtti.

Baykal, diğer kaygı duyduğu noktayı ise şöyle açıklıyor; “Kâbil’in savunulması konusu bir tehdit. Çok ciddi bir yankısı olabilir. Suriye’den daha büyük bir hata olabilir. NATO bu kadar güçlü, o oradan çıkarken biz çok belalı bir sorumluluk üstleneceğiz. Evlatlarımızı ateşe atacağız. Türkiye’ye yönelik bir göç tırmanışı olabilir. Ülkenin demokrasi alanı açısından çok vahim bir hata olacak” diyor

Bir noktada daha uyarısı var Baykal’ın… Hükümetin OHAL uygulamalarını sürdürmek için çıkarmak istediği torba yasa. Yasa, seçim dönemini de kapsayacak şekilde çıkarılıyor. Baykal düzenlemelerin, “yürütmeye verilecek yetkiler nedeniyle seçime de etki edebileceğini” düşünüyor.

Baykal’a Millet İttifakı’nın çabalarını nasıl değerlendirdiğini sorduk. Gayet olumlu buluyor. “Çok yerinde bir girişim. Türkiye’nin tam ihtiyacı doğrultusunda, küçük parti perspektifinin ötesinde bir dayanışma ortaya çıktı. Yalnız yeni tehditlere karşı da donatılması lazım” diye ekliyor.

Baykal, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, partinin eski genel başkanlarına yönelik iddialara gösterdiği tepkiden de memnun. “Genel Başkan’ın gösterdiği tepki çok değerlidir. Ben şahsına teşekkür ediyorum” yorumunu yapıyor.

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