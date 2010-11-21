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Politika

DENİZ BAYKAL GİRESUN KALESİNİ GEZDİ GİRESUN (A.A)

21 Kasım 2010 13:58

-DENİZ BAYKAL GİRESUN KALESİNİ GEZDİ GİRESUN (A.A) - 21.11.2010 - Bir düğüne katılmak için geldiği Giresun'da konaklayan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Giresun Kalesini gezdi, Belediye Başkanı Kerim Aksu'yu ziyaret etti. Baykal ile beraberindeki milletvekilleri Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Suat Binici ve Eşref Karaibrahim ile Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Kalesini gezdi. Deniz Baykal ve beraberindekiler daha sonra Belediye Meydanındaki ''Fındık Başımızın Tacı Heykeli'' önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Baykal daha sonra Belediye Başkanı Kerim Aksu'yu ziyaret etti. Ziyarette Aksu, belediyenin çalışmaları hakkında Baykal'a bilgi verdi. Konuşmaların ardından Aksu, Baykal'a minyatür ''Fındık Baçımızın Taçı Heykeli'' hediye etti. Ziyaretin ardından Baykal ve beraberindekiler Giresun'dan ayrılarak Ordu'ya hareket etti.

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