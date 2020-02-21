Deniz Baykal: Darbe söylentisi gereğinden fazla ciddiye alındı

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat’ın evinde ziyaret ettiği eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal ‘darbe ihtimali’ tartışmalarına ilişkin, “Darbe, muhtıra, siyasete müdahale, tuzak, komplo... O defter artık kapandı” yorumunu yaptı. Baykal, darbe söylentisinin gereğinden fazla ciddiye alındığını savundu.

Baykal, “Yanlış... Anlamsız... Böyle şeyler Türkiye'nin gündeminden çoktan çıktı.Türkiye çok ağır bedeller ödedi. Son darbe girişimi demokrasiye âşık Türk halkı tepkisini gösterdi. Darbeciler 'Şu sorunları çözeceğiz' diye geldiler. Hiçbiri çözülmedi. Sorunlar daha da ağırlaştı." dedi

Baykal, "Türkiye artık normal siyasi rayına oturdu. Sorunlar demokrasi içinde çözülür. Demokrasi en yüce değer. Gereğinden fazla ciddiye alındı. Darbe söylentileri, algı ile siyaset yapmaya çalışan çevrelerin silahı. Bu çeşit şeyler Türkiye'yi yönlendirmek isteyen çevrelerin kullandıkları bayat malzemeler. O devirler çoktan bitti. Halkımız böyle algı operasyonlarına karşı çok tepkili" ifadelerini kullandı.

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