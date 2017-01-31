T24 LogoT24 Logo
Gündem

Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı'nın referandum paketini henüz imzalamaması sağduyu hakim olur da imzalanmaz diye umut yaratıyor

"Sayın Cumhurbaşkanı anayasa değişiklik teklifini imzadan sarfınazar ederse..."

31 Ocak 2017 20:04

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Meclis'ten geçen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onaylaması için Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmesi beklenen partili cumhurbaşkanlığını öngören referandum paketine ilişkin olarak  "Sayın Cumhurbaşkanı anayasa değişiklik teklifini imzadan sarfınazar ederse, uzak durursa, bence doğrusunu yapmış olur. Gecikme, insanda, acaba sağduyu hakim olur da bu imzalanmaz ve bir sıkıntılı dönem Türkiye'ye yaşatılmaz diye umut yaratıyor." dedi.

Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun imzalanmaması ve referandum yapılmaması, Türkiye'nin anayasa zorlamasına maruz bırakılmaması halinde sorumlu ve doğru davranılmış olacağını vurgulayan Deniz Baykal, "Keşke böyle bir karar alsalar. Köprüden önceki asıl son çıkış bu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı anayasa değişiklik teklifini imzadan sarfınazar ederse, uzak durursa, bence doğrusunu yapmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin "CHP'yi, HDP, PKK ve diğer bir iki terör örgütüyle aynı safta gösteren açıklamalar var." sözleri üzerine, Baykal, şunları söyledi:

"İktidarın bu kampanyayı teklifin özünü, içeriğini anlatarak, onu savunarak, yararlarını göstererek götürmeyeceğini, daha önce örneklerini gördüğümüz gibi bir suçlama, itham etme, karalama kampanyasıyla geçiştirmeye niyetli olduğunu gösteriyor. Bundan üzüntü duyuyorum. Bunlar haksızdır. Her siyasi partinin kendi kimliği var. CHP, bu konuda hiçbir tereddütü hak etmiyor. Tarihi ortada, durumu ortada. CHP'yi böyle uydurma gerekçelerle suçlamak, suçlayanların halka anlatacakları bir davalarının olmadığını ortaya koyuyor. Bu, suçlayanlar bakımından düşündürücüdür. Savunun kendinizi, tasarıyı savunun. Onu bunu karalamayın. Bulamıyorlar, anlatamıyorlar. Çünkü yanlış. Vazgeçin canım bu yanlıştan. Kendinizi de Türkiye'yi de kurtarın."

ETİKETLER

Deniz BaykalCHPreferandum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24