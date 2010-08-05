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Politika

DENİZ BAYKAL ÇEŞME'DE  ÇEŞME (A.A)

05 Ağustos 2010 15:34

-DENİZ BAYKAL ÇEŞME'DE  ÇEŞME (A.A) - 05.08.2010 - CHP Antalya Milletvekili ve eski Genel Başkanı Deniz Baykal, İzmir'in Çeşme ilçesine geldi.   Havayoluyla İzmir'e gelen Baykal, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Çeşme Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu tarafından karşılandı. Tütüncüoğlu ile karayoluyla Çeşme'ye giden Baykal, burada konaklayacağı Ilıca Otel'e yerleşti.  Otelin ''kral dairesi''nde ağırlanan Baykal, kahvaltıyı Faik Tütüncüoğlu ile yaptı. Bugün dışarı çıkması beklenmeyen Baykal'ın, CHP Genel Başkanlığı döneminde yardımcılığını üstlenen CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve bazı milletvekilleriyle görüşebileceği öğrenildi.  Baykal'ın cumartesi akşamı Ilıca Otel'de Aslı Kavunoğlu-Can Altay çiftinin düğününe katılacağı ve nikah şahidi olmasının beklendiği belirtildi.  Baykal'ın, pazar akşamı da İzmir'in Buca ilçesinin Belediye Başkanı Ercan Tatı'nın oğlu Ediz Tatı'nın nikahına katılacağı ve nikah şahidi olacağı bildirildi.

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