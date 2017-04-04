Deniz Baykal: Bu anayasa tuzaklarla dolu

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandumda ‘evet’ oyu vereceklerin 16 Nisan'dan “Vay başıma gelenler, ne yapmışız” diyerek şikâyet edeceğini söyledi. Baykal, “Bu gidişi teklif edenler de kurbanı olacak yarın pişman olacaksınız. Bu anayasa tuzaklarla dolu, millete, Meclis'e tuzak var. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne tuzak var. Seçimin telafisi var. 4 yıl sonra yeniden yapılır. Anayasa asırlık, geri dönüşü yok" diye konuştu.

"Ergenekon'un sorumlusu bunlar değil mi?"

Baykal, Ankara’nın Balâ ilçesinde yaptığı konuşmada "Ergenekon'un sorumlusu bunlar değil mi? 'Ben bunun savcıyım' diyordu. Ben de diyordum ki hepsi uydurma ben de avukatıyım. Ne oldu savcı mı avukat mı kazandı? Ne oldu şimdi kaybeden savcı, 'beni devlet başkanı yapın. Bütün yetkileri ben kullanayım' diyor. Arkadaş sen Ergenekon'da , 1 Mart'ta sınıfta kaldın. 90 bin Amerikan askerini Türkiye'ye güneydoğuya yerleştirmek isteyen sendin. Biz engelledik. Başkanlık olsaydı o askerler gelirdi. Meclis önledi. Gelseydi Türkiye Ortadoğu'daki yangının parçasıydı. Belki biz birbirimizle mücadele ediyor olurduk. Bunların sorumlusu sen değil misin? FETÖ işinde sınıfta kalmadı mı arkadaşlar? Bu anayasa tuzaklarla dolu, millete, Meclis'e tuzak var. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne tuzak var. Yargıya, adalete her kesime tuzak var" ifadelerini kullandı.

"Yarın şikâyet edecekler..."

Baykal, "Evet diyenlere tuzak. Evet diyenler yarın vay başıma gelenler ne yapmışız diye şikâyet edecekler. Bunları partici olarak söylemiyorum. Bu memleketin evladı olarak söylemek zorundayım. 30-40 yıldır sizin adınıza bu işin içindeyim. Ergenekon'a, 1 Mart'a, FETÖ işine de karşı çıktım. Biz halkı çıktık. Şimdi yine diyorum büyük yanlış yapılıyor destek olmayın. Yapmayın, yaptırmayın. Türkiye büyük sıkıntılara girecek" ifadelerini kullandı.

"Bu Türkiye işi"

Baykal, "Bu işi inatlaşmaya, parti işine çekmeye gerek yok. Türkiye işi. 80 milyonun hakkını nasıl veririz? Bu anaya bizi süper ligde oylamaktan çıkaracak. Bir mahalli lige Ortadoğu mahalli ligine gönderecek" dedi.

"Teklif edenler de kurban olacak"

'Evet' diyenlerin pişman olacağını söyleyen Baykal, "Mustafa Kemal'in Türkiye'sine, milletimin Türkiye'sine yakışmaz. Adalet ve Kalkınma Partililere büyük görev düşüyor. Sakın ha bu gidişe izin vermeyin. Bu gidişi teklif edenler de kurbanı olacak yarın. Siz de pişman olacaksınız. Yapmayın bu yanlışı. Omuzumdaki vebalin bir kısmını size intikal ettirdim" diye konuştu.

"Oldu bittiye getirilmemelidir"

16 Nisan'da alınacak kararın gelecek nesiller için önemine vurgu yapan Deniz Baykal, "Birileri 'iyi olacak' diyor ama senin için mi iyi olur, Türkiye için mi? Benim derdim Türkiye, senin derdini bilemem. Alacağımız kararın geri dönüşü yok. Alınacak karar hem çocuğunun, hem torununun yani gelecek nesiller için alınacak bir karar. Oldu bittiye getirilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"Anayasa asırlık, geri dönüşü yok"

Baykal, "Seçimin telafisi var. 4 yıl sonra yeniden yapılır. Anayasa asırlık, geri dönüşü yok. Getirilmek istenen anayasanın örneği hiçbir ülkede yok. Tarihimizde yeri yok. Hiçbir yerde bulmak mümkün değil. Başkanlık rejimi değil. Başkanlık rejimi, doğru dürüst bir rejim Amerika'da var. Amerika'da başkan, bakanını atarken bile kongreden yani meclisinden izin almak durumunda. O kongre millet. Millet yok sayılabilir mi? Biz de böyle bir şey yok. Ne isterse yapacak. Bu kadar yetki, hüküm verilmez. Belki kendisini yargılayacak hakimleri kendisi atayacak. Suç işlediğinde belki yüce divana gidecek. Yüce divandaki 15 hakimi kendisi atamış olacak" açıklamasında bulundu.