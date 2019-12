Deniz Baykal: Aday olmayacağım

T24 - Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının arından CHP içinde yaşanan gerginlik sonrası ilk kez konuşan Deniz Baykal, "Daha evvel de açıklamıştım. Kurultaya katılmayacağım ve aday olmayacağım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili olarak da "Ben hiç kimseyi aday yapma veya hiç kimsenin adaylığını engelleme durumunda değilim" diyen Baykal'ın "ibret görüntüleri yaşandığını, bunların not alındığını" söylemesi dikkat çekti.





Baykal, bu açıklamaları Vatan gazetesi yazarlarından Aydın Ayaydın'a yaptı. Ayaydın'ın Baykal'ın açıklamalarına ilişkin yazısı" (18 Mayıs 2010) şöyle:







Deniz Baykal Aydın Ayaydın'a konuştu







Bugüne kadar suskunluğunu koruyan Baykal en kritik günlerde ilk açıklamasını Aydın Ayaydın'a yaptı: Devir kavga devri değil birlik beraberlik ve toparlanma devridir.





CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığından sonra ortaya çıkan son durum hakkında değerlendirmelerini almak üzere bir telefon görüşmesi yaptım. Baykal'ın moralinin son derece yerinde, yaşananları sakin bir şekilde izlediğini hissettim. Ses tonundan üzgün olmadığını ancak bazı sözcükleri kullanırken bilerek altını çizdiğini, bu aşamada tek düşüncesinin parti bütünlüğüne zarar verilmeden bu kurultayın sonuçlanmasını istediğini gördüm.





Baykal'a öncelikle Kılıçdaroğlu'nun adaylığından sonra CHP MYK'sının sizi göreve davet etmesinden sonra sizde aday olmayı düşünüyor musunuz? diye sordum





Baykal'ın cevabı açık ve netti. "Aday olmayacağını ve kurultaya katılmayacağımı daha evvel açıklamıştım. Aynı noktadayım. Aday olmayı düşünmüyorum" dedi.





Peki Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verecek misiniz? Veya bir başkasını aday çıkarmayı düşünüyor musunuz?





Ben hiç kimseyi aday yapma veya hiç kimsenin adaylığını engelleme durumunda değilim. Benden kimse böyle bişey beklemesin





Peki sayın Baykal son gelişmeler hakkında neler düşünüyorsunuz?





Öncelikle CHP'nin bütünlüğünü ve partililerin yeni yönetim için bir birleriyle kenetlenmelerini isitiyorum.





Sayın Baykal bunu biraz daha açar mısınız?





CHP teşkilatları ve parti yönetimi arasındaki ilişkiler asla zedelenmemeli. Ayrışmaya fırsat verilmemeli. CHP'nin birliği ve bütünlüğünü ön planda tutan dayanışma duygusuyla yeni bir yönetim oluşmasına tüm teşkilatların katkı vermeleri gerekir.





CHP, hukuk çiğnenerek haksız saldırılar ve komplolora muhatap bırakılmıştır. Bu tür komploların tezgahlandığı bir ortamda kurultaya önemli bir görev düşüyor. Böyle bir ortamda üzüntü verici gelişmeleri hayretle izliyor ve acı bir siyaset tablosuyla karşı karşıya kaldığımızı görüyorum.

Ne yazık ki bu süreçte ibret sahneleri yaşanıyor. Ahlaki ve siyasi sınav verme aşamasında partililerin üzerlerine düşen görevi yerine getireceğine inanıyorum. CHP'nin bölünmesini bekleyenler sükut-u hayale uğrayacaklardır. Gün CHP'ye sahip çıkma günüdür. Birbiriyle kenetlenme günüdür. Yeni yönetimi yeni bir başlangıçla belirleme günüdür. CHP örgütü dayanışma örneği göstererek sorumluluk bilinciyle tarihi sorumluluğun üstesinden gelerek birlik ve beraberlik içinde kurultayını başarıyla tamamlayacaktır.





'İbret verici görüntüler not alındı'





Peki sayın Baykal bu yaşananlardan dolayı kimseye kırgın mısınız?





Devir kırgınlıkların hesaplaşmanın günü değil, birlik beraberlik ve bütünleşme günüdür. İbret sahneleri yaşanmıştır. Bunlar not alınmıştır. Herşeyin bir zamanı vardır.