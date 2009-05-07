Deniz araçlarında Motorlu Taşıt Vergisi kalktı

Deniz araçlarında Motorlu Taşıt Vergisinin (MTV) kaldırılması, denizcilik sektöründe sevinçle karşılandı. Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Erol, "Dünya denizlerinde artık Türk bayraklı tekneler de gezecek" dedi.



DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Erol AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'de kabul edilen yeni yasa ile deniz araçlarındaki MTV'nin kaldırılmasının Türk denizciliği için "Milat" olabileceğini söyledi. Deniz araçlarında MTV'nin kaldırılmasının öncelikle tekne ve yat imalatı ile alım ve satımında olumlu etki yapacağını belirten Erol, şunları kaydetti:



"Bu yasal değişiklik sektörümüze çok olumlu yansıyacak. Denizcilik sektörü için bu bir milat sayılabilir. Çünkü, yat imalatına ciddi destek verecek bir sistem. Ülkemizin denizle kavuşmasını sağlayacak bir uygulama. Küresel ekonomik sıkıntılar içinde boğuştuğumuz bir dönemde, yat imalatı sektörüne çok büyük bir destek. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, halkımızın denize kavuşmasını sağlayacak. Tekne alımı, satımı, tekne imalatı artacak. Bu uygulama ile Türkiye'de Ege'de, Akdeniz'de ve Karadeniz'de Türk bayraklı yatlar, tekneler çalışacak. Dünya denizlerinde artık Türk bayraklı tekneler de gezecek."



Erol, yasanın düzenlenmesinde emeği geçen milletvekilleri ile bakanlık ve yetkililere teşekkür etti.



CHP Antalya milletvekili Çöllü



CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü de, yaptığı yazılı açıklamada, kendisinin hazırladığı yasa teklifinin TBMM'de kabul edildiğini belirtti. Deniz araçlarında MTV'nin kaldırılmasıyla birlikte 5 metreden küçük teknelerden harç alınmayacağını ifade eden Çöllü, deniz taşımacılığı yapan küçük esnafın da harçlardan muaf tutulacağını kaydetti.



Deniz araçlarından MTV'nin kaldırılmasınını Türk denizcilik sektörü için çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Çöllü, şöyle devam etti:



"Düzgün bir kayıt sistemimiz olmadığı için kayıtlı kaç tekne varsa onlardan yüzde 40'lara ulaşan vergiler alıyoruz, kayıt dışına ya da yabancı bayrağa kaçanlardan bir kuruş vergi alamıyoruz. Her yıl üretilen binlerce teknenin büyük bölümü, yabancı bayrağa geçiyor, vergilerden kurtarıyor. Bir çok ülke, bayrak satıyor, hiç bir harcama, hiç bir yatırım yapmadan bu yolla para kazanıyor. Bizim vatandaşımız da, kendi ülkesinde daha yüksek bir maliyetle karşılaştığı için bu ülkelere döviz kazandırmaya devam ediyor. Faturayı ise, (ben ülkemi seviyorum, kayıt altına girerim, bayrağımı da dalgalandırırım) diyen 1500-2 bin kişi ödüyor. Bu anlayışı kabul etmek mümkün değildir."



Deniz araçlarında MTV'nin kaldırılmasıyla birlikte, yasa kapsamında, liman başkanlıkları ve iç sularda da yetkili belediyeler tarafından bağlama kütükleri oluşturulacak. Bağlama kütüklerine kayıt olan deniz araçlarına ruhsat verilecek ve her yıl vize işlemi yapılacak.



Vize işlemleri, tekne sahiplerinin isteği üzerine 5 yıl süreli de olabilecek. Boyu 5 metreden küçük deniz araçlarından hiç harç alınmayacak. Ruhsat ve vize işlemleri için 5 metreden 9 metreye kadar gemi, deniz ve iç su araçlarından 200 lira, 9 metreden 12 metreye kadar 400 lira, 12 metreden 20 metreye kadar 800 lira, 20 metreden 30 metreye kadar 1600 lira, 30 metreden büyük olan gemi, deniz ve iç su araçlarından 3 bin 200 lira harç alınacak.

