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Yaşam

DENİZ ALTINDA YAĞLI BOYA TABLO YAPTI DİDİM (A.A)

29 Eylül 2010 23:51

-DENİZ ALTINDA YAĞLI BOYA TABLO YAPTI DİDİM (A.A) - 29.09.2010 - Kaptan Jacques Cousteau'nun ekip şefi Andre Laban, Didim'de deniz altında yağlı boya tablo yaptı. İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Deniz Kültürü Festivali'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen ve Didim'i ziyaret eden Kaptan Cousteau'nun ekibi, Didim Çamlık koyda bir dalış gerçekleştirdi.  Dalışa, Fransa Belgesel Festival Başkanı Jean Claude Eugene, Kaptan Couesteau'nun kameramanı Bernard Delemotte, San Sebastian Film Festivali Sorumlusu Francisco Javier Pizarro Asenjo ve Genel Sekreteri Jesus MaCastillo Maestro da katıldı. Kaptan Cousteau'nun ekip şefi Andre Laban, dalışın 15. metresinde yağlı boya tablo yaptı. Didim Turizm Derneği Başkanı Deniz Atabay, Kaptan Cousteau'nun ekip şefi Andre Laban'ın deniz altında yağlı boya resim yapabilen tek insan olduğunu ifade ederek, Didim'de böyle bir etkinliği gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Andre Laban ise, deniz temizliğine dikkatleri çekmek amacıyla böyle bir çalışma yaptığını belirterek, denizin bulanık olmasından dolayı su dibinde net açıya ulaşamadığını ifade etti.

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