Deniz Akkaya'dan hakaret davası

Sarıyer 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Yeşim Salkım ile şikâyetçi Deniz Akkaya katılmadı. Tarafları duruşmada avukatları temsil etti.



Salkım'ın avukatı Müşerref Pehlivan, duruşmada söz alarak, bilirkişi incelemesi sonucunda basın toplantısı görüntülerinin kayıtlarının olduğu kasetin çözümünün yapılarak rapor hâline getirildiğini; ancak raporda müvekkiliyle ilgili bazı hususların yer almadığını tespit ettiklerini savundu. Pehlivan, bu kasetin başka bir bilirkişi tarafından çözülerek, konuya ilişkin yeniden rapor düzenlenmesini istedi.



Hakim Osman Hancıoğlu da Pehlivan'ın talebini kabul ederek, yeniden bilirkişi raporu düzenlenmesi için duruşmayı erteledi.



Olayın geçmişi



Deniz Akkaya'nın, avukatı aracılığıyla mahkemeye verdiği şikâyet dilekçesinde, 1 Ekim 2006 tarihindeki bir basın toplantısında ve devamında o dönemde evli olan İlker İnanoğlu ile şarkıcı Yeşim Salkım'ın, mankenler Güzide Duran ve Deniz Akkaya hakkında hakaret içeren sözler sarf ettikleri öne sürülüyor.



İnanoğlu'nun, bir basın toplantısında söylediği "Güzide ve Deniz, Yeşim'in tırnağı bile olamaz" şeklindeki sözleri ve diğer konuşmaları ile Akkaya'ya hakaret ettiği belirtilen dilekçede, yanındaki Yeşim Salkım'ın da bu sözleri tasdik ettiği belirtiliyor.



Salkım'ın, "basın yoluyla hakaret" ve "iftira" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

