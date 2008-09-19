T24 LogoT24 Logo
Magazin

Deniz Akkaya'dan hakaret davası

Yeşim Salkım, bir basın toplantısında manken Deniz Akkaya'ya "hakaret ettiği" iddiasıyla yargılanıyor

19 Eylül 2008 03:00

Sarıyer 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Yeşim Salkım ile şikâyetçi Deniz Akkaya katılmadı. Tarafları duruşmada avukatları temsil etti.

Salkım'ın avukatı Müşerref Pehlivan, duruşmada söz alarak, bilirkişi incelemesi sonucunda basın toplantısı görüntülerinin kayıtlarının olduğu kasetin çözümünün yapılarak rapor hâline getirildiğini; ancak raporda müvekkiliyle ilgili bazı hususların yer almadığını tespit ettiklerini savundu. Pehlivan, bu kasetin başka bir bilirkişi tarafından çözülerek, konuya ilişkin yeniden rapor düzenlenmesini istedi.

Hakim Osman Hancıoğlu da Pehlivan'ın talebini kabul ederek, yeniden bilirkişi raporu düzenlenmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Deniz Akkaya'nın, avukatı aracılığıyla mahkemeye verdiği şikâyet dilekçesinde, 1 Ekim 2006 tarihindeki bir basın toplantısında ve devamında o dönemde evli olan İlker İnanoğlu ile şarkıcı Yeşim Salkım'ın, mankenler Güzide Duran ve Deniz Akkaya hakkında hakaret içeren sözler sarf ettikleri öne sürülüyor.

İnanoğlu'nun, bir basın toplantısında söylediği "Güzide ve Deniz, Yeşim'in tırnağı bile olamaz" şeklindeki sözleri ve diğer konuşmaları ile Akkaya'ya hakaret ettiği belirtilen dilekçede, yanındaki Yeşim Salkım'ın da bu sözleri tasdik ettiği belirtiliyor.

Salkım'ın, "basın yoluyla hakaret" ve "iftira" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24