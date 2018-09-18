Deniz Akkaya'dan Ebru Gündeş'e VIP tepkisi: Yahu bu kadının kocası ülkeyi satmış!

Eski manken Deniz Akkaya, şarkıcı Ebru Gündeş ile kızının Atatürk Havalimanı’nda VIP girişini kullanmasına tepki gösterdi. Gündeş'in, Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delme iddiasıyla yargılandığı davada sanıkken itirafçı olarak tanık konumuna geçen eşi Reza Zarrab için Akkaya, " Yahu bu kadını kocası ülkeyi satmış, Nobularda gezmekte, piskinlik! Siz de kadına VIP hizmet verin" dedi.

TIKLAYIN-"Ebru Gündeş ve kızı, 'özel emirle' VIP'yi kullanarak New York'a gitti"

İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, şarkıcı Ebru Gündeş ile kızının VIP girişini kullanarak Atatürk Havalimanı’ndan ABD’nin New York kentine gittiğini duyurmuştu. Cinisli, Gündeş'in ‘hangi vasıfla’ VIP'yi kullandığını sorduğunda görevlilerin “Özel emir” cevabını verdiğini söylemişti.

Eski manken Akkaya, Gündeş'in eşi Reza Zarrab'ın "ülkeyi sattığını" ve "böylesine kirlenmiş insanların devlet imkânlarını kullanması nedeniyle insanların devlete olan inancını yitirdiğini yazdı. Yaşananları 'pişkinlik' olarak niteleyen Akkaya, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Insanların devlete,kurumlara inanci boylesine kirlenmiş isimlerin halen fütursuzca devlet imkanlarıni kullanmasi nedeniyle yitip gitmekte!yahu bu kadinin kocasi ülkeyi satmis Nobularda gezmekte!!piskinlik!!sizde kadina vip hizmet verin! — Deniz Akkaya (@RealDenizAkkaya) 18 Eylül 2018

VIP'ye kimler girebiliyor?

'VIP Salonları Protokol Listesi''nde yer alan unvanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, eski cumhurbaşkanları, Cumhuriyet Senatosu eski başkanları, Millet Meclisi ve TBMM eski başkanları, eski başbakanlar, cumhurbaşkanlığı eski konsey üyeleri, Genelkurmay Başkanı, ana muhalefet partisi başkanı, bakanlar kurulu üyeleri, eski bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanları ve üyeleri (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi), Sayıştay başkanı ve üyeleri, kuvvet komutanları, general ve amiraller, Yüksek Öğretim Kurulu başkanı ve üyeleri, TBMM başkanvekilleri, katip üyeleri, idare amirleri, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları ve TBMM üyeleri, TBMM eski üyeleri, cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, TBMM genel sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı, TC Merkez Bankası başkanı, AB Genel Sekreteri, Sermaye Piyasası Kurulu başkanı, Rekabet Kurulu başkanı, Telekomünikasyon Kurulu başkanı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu başkanı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkanı, Kamu İhale Kurumu başkanı, Tütün ve Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Düzenleme Kurulu başkanı, Şeker Kurulu başkanı, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği yönetim kurulu başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu başkanı, cumhurbaşkanlığı baş danışmanları, başbakan baş müşavirleri, müsteşar yardımcıları, cumhurbaşkanlığı ve TBMM genel sekreter yardımcıları, devlet ya da vakıf üniversiteleri rektörleri, büyükelçiler, valiler, emniyet genel müdürü, büyükşehir belediye başkanları, Devlet Denetleme Kurulu başkanı, Yüksek Denetleme Kurulu başkanı, Başbakanlık Teftiş Kurulu başkanı, bakanlık teftiş kurulları başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu başkanı, Toplu Konut İdaresi başkanı, Özelleştirme İdaresi başkanı, GAP İdaresi başkanı, Devlet Personel başkanı, genel müdürler, Devlet İstatistik Enstitüsü başkanı, Türk Standartları Enstitüsü başkanı, TÜBİTAK başkanı, TÜBA başkanı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu başkanı, TC Merkez Bankası başkan yardımcıları, devlet sanatçıları, İstiklal Madalyası sahipleri, hükümeti temsilen yurt dışına giden heyetler, DİSK, HAK-İŞ, TESK, TİSK ve TÜRK-İŞ konfederasyonları genel başkanları, yukarıda belirtilen görevlerden emekli olanlar, Türkiye Barolar Birliği başkanı, toplu görüşme yapma yetkisine yapma memur sendikalarının bağlı oldukları konfederasyon genel başkanları