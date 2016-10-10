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Deniz Akkaya: Yılmaz'ın beynine, kişiliğine, sanatına, hayata bakış açısına...

Akkaya "Yılmaz Erdoğan'a hala aşığım" demişti

10 Ekim 2016 11:26

Yılmaz Erdoğan hakkındaki "Ona hala aşığım" açıklamasıyla gündeme gelen Deniz Akkaya, Arnavutköy'de görüntülendi. 

Bir kafede arkadaşıyla buluşan Akkaya, ses getiren açıklamasıyla ilgili soruları da yanıtladı. Erdoğan'ın eşi Belçim Bilgin'le yakın arkadaş olduklarını belirten Akkaya, onun kendisini yanlış anlamasından korktuğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Benimki, Yılmaz'ın beynine, kişiliğine, sanatına, işine, yazarlığına dair bir açıklamaydı. Başka yöne çekilmesini istemiyorum. Sözlerim, sanatıyla, hayata bakış açısıyla ilgiliydi. Ayrıca Belçim benim çok iyi arkadaşım. O yanlış anlamasın yeter. Belçim bir tarafa çekmedikten sonra başkasının ne anladığı benim için önemli değil.”

 

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