Dengir Mir Mehmet Fırat: Kürdistan adını Osmanlı verdi, başkenti Van Erciş'tir

AKP'nin kurucularından Kürt siyasetçi Dengir Mir Mehmet Fırat, 28 Şubat'la beraber darbelerin yapısının değiştiğini belirterek "Suriye'de düşen Türk uçağı Uludere, AK Parti ve Adalet Bakanlığı'na yapılan saldırılara dikkatle bakmak lazım. Tümü bugünkü çözüm sürecini engellemeye yönelik, AK Parti'ye karşı provokasyonlardı" dedi.

İşte Akşam gazetesine konuşan Fırat’ın sözlerinin bir bölümü:

- Uludere'yi tek başına alamazsınız. Eskiyi araştırırsanız bugünün Türkiye 'sini de aydınlatırsınız. Mesela Uludere'den önce karakollarımıza yapılan PKK saldırısında çok sayıda insanımız öldü. Hiçbiri profesyonel değildi. Hemen tümü mecburi hizmetlerini yapmak için gitmiş, belki daha önce on tane mermi bile sıkmamış çocuklardı. Peki, arkasından niye Uludere oldu? Kim, nasıl, niye emir verdi? Sonra Suriye'de düşen uçak olayının da detaylarını bilmiyoruz.

- Bunların tümünü değerlendirdiğinizde bana göre AK Parti'ye karşı provokasyondur. Ama analiz yapabilmek için geriye gitmek ve olayları üst üste koyabilmek lazım. Türkiye'de hakim güç neydi? 27 Mayıs, 12 Eylül askeri darbeydi. Peki 28 Şubat? Asker "post modern darbe" dedi. Darbeler giderek kendini çağa uyduruyor. Yapan örgütün kendine verdiği isim Ergenekon. Demek ki, şimdi darbe yapacaksanız başka türlü yapmak durumunda kalacaksınız.

- Tabii ki AK Parti'ye, Başbakan'a sormadılar bombalarlarken. Ama kimin yaptığı biliniyor. Çünkü emir komuta var, beş dakikada çıkarırsınız. Ama arkasındaki olayları bilmek lazım. Niye yapıldı? Hedef neresiydi? 34 kişi önemli değil onlar için. Bunun sonucunda varılmak istenilen sonuç başka.

- Çatışmanın devam etmesini istiyorlar. Niye "PKK'lılar çıkıyor, yakala" diyorlar hükümete. Çoğunuz iktidardaydınız, neden bunların girişine müsaade ettiniz?

- Bunlar orada eğitim görüp, nasıl bu tarafa geçtiler? Türkiye'nin hududu mübarek elek mi ki? Yok sınırı kontrol edemiyorsanız, bugün bunu neden söylüyorsunuz? Bu PKK'lılar o kadar rahat tutulabilecek vaziyette idiyseler o zaman siz de kusurlusunuz. Daha önce devlette önemli görevlerde bulunmuş insanlara ben de bunu sormak isterim. "Neden Kandil'e girip, dağıtmıyoruz?" diye de soruluyor şu ara...

- Görenler biliyordur. Kandil öyle beş bin, on bin kişinin gideceği bir alan değil. Çok sarp bir bölge. İran girmeye çalıştı bir dönem... Bildiğim kadarıyla iki generali öldü ama Kandil'e giremedi. Türk ordusunun oraya gitme hakkı var ama tabii ki bir risk değerlendirmesi yapıyorlar, bura oturup konuşmak kolay.

- Kürdistan adını Kürtler değil, Osmanlı vermiş. Kürdistan Eyaleti'nin başkenti Van Erciş'tir. O gün Osmanlı oraya Kürdistan demekten korkmuyordu da, bugün neden korkuyoruz? Bugün daha mı zayıfız o günkü Osmanlı'dan?