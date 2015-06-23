Dengir Mir Mehmet Fırat: Erdoğan Gül'ü aday gösterecek

Adelet ve Kalkınma Partisi (AKP) içinden yeni bir parti çıkacak iddiasında bulunan Eski AKP'li yeni HDP'li Dengir Mir Mehmet Fırat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aday göstereceğine dair bir iddia ortaya attı.

Fırat'ın iddiasına göre yeni parti senaryolarını durdurmak için AKP genel başkanı değişecek. Ahmet Davutoğlu gidecek yerine Gül gelecek.

Samanyolu Haber kanalına çıkan Dengir Mir Mehmet Fırat'tan kurucu kadrolarında yer aldığı AKP'yle ilgili şaşırtan iddialar geldi. Daha önce 'AKPiçinden yeni bir parti çıkacak' iddiasında bulunan Fırat bu kez yeni bir iddia ortaya attı.

AKP Genel Başkanı değişecek!

Fırat'ın iddiasına göre Ahmet Davutoğlu gidici. İddiasını şu sözlerle dile getirdi;

"Siyaset mühendisleri devreye girdi. Orta sahada bir parti kurulabilir diyordum. Bunun önüne geçmek için AKP içinde genel başkan değişikliğine gidilecek. Bu süreç içinde de 3 yıl yasağına takılan ama bir türlü siyasete doymayan benim gibi ak saçlılar yeniden siyasete dönecekler ve ondan istifade edecekler. Bunlar siyaset olmadan yaşayamayan insanlar."

Erdoğan Gül'ü aday gösterecek

-"Şu anda AKP genel başkanlığı ve başbakanlık tartışma konusu. Son olarak yapılan Çiçek - Gül görüşmeleri nazara alındığında Abdullah Gül ve 3 dönemlikler bir şekilde yeniden bünyeye alınmak isteniyor. Gül'ün yapılacak bir kongrede bu kez Sayın Cumhurbaşkanının 'Benim adayım Abdullah Gül kardeşimdir" demesi şok yaratmamalı. Bu çekişme içinde nasıl bir koalisyon oluşur izleyeceğiz."

HDP oy patlaması yapar

Ankara'daki koalisyon pazarlıkları hakkındada açıklamalar yapan Mir Dengir Fırat , Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında bu konuda görüş ayrılığı olduğunu savundu. Fırat'ın iddiasına göre Erdoğan MHP ile koalisyon isterken Davutoğlu CHP ile koalisyonu istiyor.

Fırat'ın iddiasına göre erken seçime gidilme kararı alınması durumunda ise bu en çok HDP'ye yarayacak. Fırat, HDP'nin oy patlaması yapabileceğini öne sürerek, "Bana göre bir erken seçimde HDP yüzde 20'leri aşacaktır. Birileri sonucun değişeceğini zannediyorsa halk o oyuna gelmeyecektir. " dedi.

Erdoğan sayesinde barajı geçtik

Erdoğan, seçim sonuçlarının günahını doğrudan Ahmet Davutoğlu'na kesiyor. Bu sonucun müsebbibi Sayın Cumhurbaşkanı. Ben kendisine teşekkür ettim. O yaptığı seçim mitingleri bize çok yaradı sağolsun varolsun. Barajı aşmamızda oldukça etkili oldu. Ben eski dostluğumuza binaen yardımcı olmak istedi diye değerlendiriyorum.