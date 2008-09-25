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Kültür-Sanat

Dengenin 'sanata' dönüştüğü an

Endonezyalı sanatçı Bill Dan, bir depoda görevli olarak çalışırken keşfettiği objeleri dengede tutma becerisini sanata çevirmeyi başarmış...

25 Eylül 2008 03:00

Endonezyalı sanatçı Bill Dan, bir depoda görevli olarak çalışırken keşfettiği objeleri dengede tutma becerisini sanata çevirmeyi başarmış...

Gazeteport'un haberine göre eşyaları dengede tutma konusunda artık bir uzman olan Bill Dan, bu yeteneğini sanata dönüştürerek, dev kaya görünümdeki heykellerini küçük taşlar üzerinde dengede tutup ilginç formlar oluşturuyor.

Dan'in çalışmalarını görenler, gözlerine inanamıyor. Ancak bazı insanlar onun yeteneğini öve öve bitiremezken, bazıları da bu artistik çalışmaların sahtekarlıktan başka bir şey olmadığını ve sanatçının herkesi aldattığını iddia ediyor. 1994 yılından bu yana denge konusuna eğildiğini ve büyük kayaları farklı boyutlarda irili ufaklı taşlar üzerine yerleştirdiğini söyleyen Bill Dan, insanların kendisine inanmakta güçlük çektiğini, aslında o heykellerin birbirleri üzerine uhuyla ya da daha güçlü bir maddeyle yapıştırılmış olabileceği ihtimalini düşündüklerini belirtiyor.

"Birçok kere olumsuz mail aldım. Bunlar meraklı ancak seni yerin dibine geçirmek isteyen mailler, eleştiriler, tepkiler" açıklamasında bulunan sanatçı, çalışmaları için ne kadar dev kaya modeli kullanırsa, onları o kadar küçük biçimlerin üzerine oturtmayı ve dengede tutmak için çabaladığını anlatıyor. Sanatçının üzerine basa basa söylediği bir tek cümle var: "Lütfen uhu hakkında daha fazla soru sormayın!"

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